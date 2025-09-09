Por la incertidumbre electoral y la suba de tasas, en agosto cayó la venta de autos usados. Los concesionarios no pudieron sostener el buen ritmo de ventas durante el último mes y se comercializaron 167.525 vehículos usados, un 5,05 por ciento menos que en igual mes de 2024 (176.435 unidades). Si se compara contra el mes anterior, la baja llega al 6,6 por ciento. Además, crece la cantidad de autos importados 0km en el mercado local y la producción se encuentra debajo de los niveles de 2023.

El mercado de venta de autos usados venía mostrando un buen desempeño. En el acumulado del año se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representa un aumento del 15 por ciento con respecto a igual período de 2024. Pero Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor, resalta que agosto mostró una desaceleración con respecto a igual mes de 2024 y también comparado con julio.

Respecto de la reciente tendencia, Lamas señaló: “Es indudable que hay motivos que hicieron que bajaran las ventas. La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos, llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra, decidiera esperar o cancelar la misma”.

En el octavo mes del año, el Volkswagen Gol siguió encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.172 unidades. En segundo lugar aparece la Toyota Hilux con un total de 6.472 unidades vendidas y el puesto número tres es para el Chevrolet Corsa y Classic con 4.948 unidades vendidas.

Por último, una información del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló en agosto pasado, de 10 autos que las automotrices le venden a las concesionarias, 7 son importados y solo 3 de producción local. Por eso, la producción local no repunta: entre enero y agosto de 2025 se produjeron un 18,6% menos automóviles que en el mismo período de 2023.