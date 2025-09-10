La nómina de postulantes que el Ejecutivo provincial envió a Legislatura para cubrir vacantes en el Poder Judicial trae un aspirante impugnado ya otras veces por su perfil reñido con la ley vigente en cuanto a derechos de la mujer y de la diversidad sexual. Se trata del abogado Marcelo Gelcich, que el gobierno provincial incluyó en esos pliegos como candidato a juez en el fuero Civil y Comercial en los tribunales de Rafaela, de donde es oriundo.

Gelcich es uno de los 85 nombres que el Ejecutivo elevó a consideración de la Comisión de Acuerdos para ocupar huecos del organigrama judicial como jueces de cámara, de primera instancia, fiscales del MPA y defensores del SPF. De esos, 45 corresponden a Rosario, 20 a Santa Fe y el resto de las jurisdicciones.

Su nombre quedó en el ojo de la tormenta a finales de 2017, cuando la Mesa Ni Una Menos de Santa Fe y Rosario detectó al abogado santafesino como aspirante a juez del fuero Civil y Comercial de Rosario. En ese entonces, el colectivo feminista tomó declaraciones del letrado vertidas en ámbitos públicos y profesionales a través de las cuales se expresó en contra de la anticoncepción humana y la interrupción legal del embarazo, derecho consagrado por ley que él consideró de "carácter inmoral".

La impugnación apuntó por entonces afirmaciones tales como que "las mujeres se creen Dios" porque "solo Él tiene en sus manos la decisión de la vida". Asimismo, disparó contra la comunidad LGBTIQ. "Alimentan el consumo de sexo, corrompen la dignidad de las personas y ponen en peligro la salud en su concepto integral", ya que concibe a las mismas como "faltas al pudor y una explícita promoción de la sexualidad reducida al hedonismo", llegó a decir Gelcich por entonces.

La presión social contra la posibilidad de que un abogado antiderechos asuma como juez de la Provincia hizo que el entonces gobernador Miguel Lifschitz retirara el pliego de Gelcich antes de enviarlo a Legislatura. Luego, en marzo de 2018 su nombre volvió a aparecer ternado para ocupar la titularidad del Tribunal Colegiado Extracontractual n°6, de Rosario. Aprobó una primera instancia pero luego fue rechazado en el cedazo del trámite de selección.

En esta tanda que Maximiliano Pullaro elevó a Legislatura en agosto pasado, el nombre de Gelcich reapareció. Además de su título de abogado –graduado en la Universidad Nacional del Litoral, con posgrado en la Universidad Austral– que lo habilita para concursar un cargo judicial, con expertise en derechos del consumidor, acredita función pública por haber sido gerente del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), de la Provincia, y desde 2020 trabaja como en el área jurídica de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe.

"Es misógino y homofóbico. Llama la atención el nivel de impunidad que tiene al volver a presentarse, porque tiene que pasar por las mismas instancias. Lo vemos como una provocación", reprobaron las mujeres de la Mesa Ni Una Menos aquella vez.

Su reaparición en las ternas para las vacancias judiciales saltó en la reunión de este lunes de la Asamblea Lesbo Trans Feminista de Rosario. "Planteamos la preocupación y quedamos en conversar con legisladores y legisladoras para enterarlas de los antecedentes de esta persona", explicó Silvia Augsburguer, miembro de ese espacio y ex diputada provincial.

El tiempo corre porque el jueves 18 vencerá el plazo para impugnar postulaciones, previo a la asamblea legislativa que se realizará el lunes 22, donde ya se discutirán los pliegos enviados y aprobados en comisión.

"El tema es que una persona que quiere ser juez no puede tener una posición fuera de la ley, porque la interrupción legal del embarazo ya es ley. Llegó a decir que las mujeres que abortan son criminales, y que las personas homosexuales fomentan el hedonismo. Uno puede acordar o no con esas concepciones, pero es imposible que las sostenga un funcionario judicial y desde allí pretenda impartir justicia", argumentó Augsburger.

A cuento de ello, ya el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe expresó en 2018 ante el Ejecutivo su rechazo a la designación de Gelcich como juez "por ser de público conocimiento sus opiniones e intervenciones contrarias al colectivo representado por las mujeres, al reconocimiento internacional de los derechos humanos sexuales y no reproductivos y a la comunidad LGBTTTIQ", expresó el gremio por entonces.