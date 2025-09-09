El video del crimen de Milagros Quenaipe, la joven de 18 años asesinada de una puñalada en el partido bonaerense de Tandil, se dio a conocer y se trata de una prueba fundamental para esclarecer el hecho.Una cámara de seguridad registró el momento en el que la víctima se cruza con Wilson Natanael Sánchez (23) a la salida de un boliche.

Ambos entablan un breve diálogo hasta que Sánchez extrae un cuchillo y le asesta una puñalada a Milagros en el cuello, ella logra mantenerse en pie, pero segundos después se desvanece, mientras el agresor camina y se fuga del lugar.

El atacante fue detenido en su domicilio minutos después luego de que testigos que describieran sus prendas y el análisis de imágenes de cámaras.

La causa se encuentra caratulada como homicidio y lesiones leves en perjuicio de Ezequiel Delgado, quien sufrió heridas de arma blanca en su espalda.

Quenaipe falleció como consecuencia de un shock hipovolémico agudo al recibir la puñalada que afectó la arteria carótida y parcialmente la tráquea.