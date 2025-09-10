Mantener el once titular, cambiar la delantera o incluso el esquema de juego son las dudas que evaluará desde mañana Ariel Holan para definir el equipo de Central que el domingo recibira a Boca. El interrogante se abre ante la posibilidad de que vuelva Enzo Copetti a la formación o bien Federico Navarro para así cambiar de esquema y jugar con solo un goleador en ataque. La dirigencia, por su parte, dará a conocer en las próximas horas los números del último mercado de pases donde la operación de venta más importante fue la de Lautaro Giaccone a Argentinos.

Para recibir a Boca el domingo a las 17.30 en el Gigante de Arroyito el técnico canaya tiene tres posibles formaciones: no hacer cambios y mantener la alineación que inició el partido con Sarmiento, devolver a la titularidad a Copetti en lugar de Santiago López o bien jugar de nuevo con dos volantes centrales en el mediocampo para disponer el regreso de Navarro en lugar de López.

Jugar con los mismos once es la opción que probará en el ensayo de mañana pero seguramente Holan hará fútbol con las dos otras formaciones posibles entre mañana y pasado. En cualquier caso el equipo no lo definirá el viernes y se tomará el sábado para tomar una decisión. Las chances de Navarro en reaparecer descansan en su recuperación física, dado que el ex Talleres no estuvo disponible en los últimos partidos por lesión muscular.

Para el encuentro del domingo, los socios de Central podrán hacer reserva de lugar en las tribunas generales hoy a partir de las 14. Habrá disponibe plateas en la tribuna de Cordiviola a 50 mil pesos. En todos los casos los socios podrán hacer el trámite en la plataforma de Deportick con cuota de agosto paga.

Por otra parte, la dirigencia dará a conocer en las próximas horas los números del pasado mercado de pases de invierno. En la oportunidad de conocerá lo invertido por refuerzos, aunque no es una cifra significativa dado que Angel Di María como Alejo Veliz llegaron sin cargo.

El ídolo con el pase en su poder, el delantero cedido por Tothenham. El club atraviesa una situación económica compleja por deudas impositivas que nunca se pagaron de parte de la anterior Comisión Directiva y que supera los cuatro millones de dólares.

Pero también se informará de las condiciones firmadas en la venta de Giaccone a Argentinos, como así también la de Kevin Ortiz, aunque en su caso cedido a préstamo con cargo a Atlético Tucumán. También hubo ingresos por la cesión de Agustín Bravo a Instituto de Córdoba, Tobías Cervera a Aldosivi, Ramiro Peralta a Juventud de Uruguay y Giovanni Bogado a Olimpia de Paraguay, y por la rescisión de Sebastián Ferreira.

Por todas estas negociaciones, a la tesorería del club ingresaron más de un millón y medio de dólares, aunque los números finales y el detalle se dará a conocer en las próximas horas. Otros jugadores, en cambio, dejaron la institución porque fueron cedidos sin cargo o rescindieron de común acuerdo. Estos son los casos de Juan Cruz Cerrudo, Elías Ocampo, Augusto Solari, Jonatan Gómez, Miguel Barbieri y el chico Thiago Mast.