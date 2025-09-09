Un hombre fue sentenciado a la pena de 12 años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su ex mujer, en el departamento santafesino de San Cristóbal.

Se trata de Juan José Nieto, de 47 años, quien fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente agravado (por la convivencia con la damnificada y por ser el encargado de la guarda).

La fiscal Hemilce Fissore indicó que el culpable cometió los ataques sexuales en perjuicio de la menor en 2022 cuando se encontraba en los últimos dos años del nivel primario.

La representante del Ministerio Público de la Acusación explicó que el violador aprovechó el vínculo que mantenía con la madre de la víctima y que los abusos “se dieron en el marco de una relación paternal que tenía con la niña”.

El juez Javier Bottero determinó la culpabilidad del hombre y lo condenó a 12 años de cárcel de cumplimiento efectivo.