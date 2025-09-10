“No estamos todas, nos faltan las víctimas del narcotráfico en Santa Fe”. Así lo indica un reporte del observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos, de la organización Mumalá, que en los últimos 5 años registró 229 asesinatos de mujeres, travestis-trans y lesbianas en Santa Fe, de los cuales 128 (59%) estuvieron vinculados al narcotráfico y delitos conexos. En el informe, además, se indica que de esos 128 feminicidios, el 96% tuvo lugar en Rosario y zona metropolitana.

Los datos surgen de un informe sobre feminicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado en la provincia, entre enero de 2020 y julio de 2025. En ese período, según detallaron, "la provincia concentró el 65% de este tipo particular de muertes violentas de mujeres a nivel nacional".

Entre las zonas, la mayoría de los casos de Rosario se dio en el noroeste, (29%), seguido por el distrito sur con el 25%, el oeste con 22%, el sudoeste con el 12%, y el centro y norte, que coinciden en el 6 %.

En el informe detallado que se presentará mañana también se destaca que el 50 por ciento de las víctimas tenía menos de 30 años; mientras que "el 51% era madres y al menos 125 niñas y niños quedaron huérfanos". Además, "el 98% de los casos se cometió con armas de fuego, en su mayoría en la vía pública, y con altos niveles de impunidad: 69% de los feminicidas no son identificados o permanecen prófugos", agrega.

El observatorio reunió los datos a partir del monitoreo de medios gráficos y digitales, buscadores, sistemas de alertas, portales especializados en género, feminismo y derechos humanos, así como del seguimiento territorial de organizaciones sociales.