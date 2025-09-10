El diputado nacional por Santa Fe y jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez analizó la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, a la que definió como “un triunfo muy extendido territorialmente y una bocanada de aire fresco para toda la militancia política”. Consultado sobre las recientes críticas del gobernador Maximiliano Pullaro al gobierno nacional, Martínez las catalogó como “absolutamente oportunistas”.

En este sentido, recordó la participación de Pullaro en iniciativas legislativas y pactos que favorecieron al gobierno de Javier Milei, y señaló que la lista provincial del PRO refleja una estrategia más orientada a competir electoralmente que a plantear una oposición genuina. “Nadie en Santa Fe tiene que ser la cara bonita del ajuste que propone Milei hay que oponerse con claridad y contundencia”, enfatizó.

El legislador reconoció que en las ultimas semanas diputados que responden al oficialismo provincial modificaron su postura en relación a problemáticas como jubilados, discapacidad y universidades. Sin embargo, este posicionamiento lejos esta de ser contundente y por este motivo remarcó que “el único espacio político dispuesto a asumir ese rol de clara oposición política en Milei porque ya lo viene haciendo y porque ya lo viene demostrando, es Fuerza Patria”.