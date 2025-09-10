"Dibu" Martínez (8): sostuvo al equipo con dos buenas atajadas en los primeros minutos (una tapada a Valencia y un derechazo al primer palo de Angulo) y otra más en el segundo tiempo a Kevin Rodriguez. Fue la figura argentina. Evitó que la Selección perdiera por más.

Dibu Martínez, de lo mejorcito de la Selección.

Montiel (4): no encimó en la marca a Angulo y el extremo ecuatoriano lo complicó a base de velocidad. Generalmente lo corrió de atrás. Su aporte en ataque fue casi inexistente. Mejoró con la salida de Angulo, pero Scaloni lo terminó sustituyendo por Molina.

Balerdi (4): venía jugando bien, a veces hasta arriesgando la pelota en la salida. Pero falló ampliamente en la jugada de la expulsión de Otamendi. Salió a marcar demasiado lejos, dejó espacios a su espalda y se dejó desacomodar por Valencia. De ahí en más, jugó nervioso y lo terminaron amonestando en el complemento,.

Otamendi (5): pagó con la tarjeta roja, un precio demasiado alto por el error de Balerdi. Fue bien expulsado por tratarse de una ocasión manifiesta de gol. Hasta ese momento, estaba haciendo un partido correcto.

Tagliafico (5): tuvo una noche muy dificil. Las subidas de Preciado le complicaron la marca y lo retuvieron en el fondo. Después de la salida de Otamendi, pasó a jugar como segundo central y en esa posición, le cometió el penal al lateral ecuatoriano. Fue con imprudencia al levantar exageradamente el brazo derecho. Volvió a su puesto natural cuando Ecuador se quedó con diez y cuando pudo ir arriba, no aportó claridad.

Simeone (4): las proyecciones de Hincapie lo llevaron a jugar más como lateral bis que como volante. Arrancó muy desde atrás y no tuvo el tranco potente para ir y venir por el costado derecho. Le dejó su lugar a Foyth cuando la Selección se quedó con uno menos.

De Paul (5): le costó encontrar la pelota en el medio y debió ordenarse a partir de la ocupación de espacios. Fiel a su estilo, se prendió en la mayoría de los roces, pero eso le quitó energías para armar jugadas de ataque. En el segundo tiempo, pudo manejar mas el balón, hasta que terminó reemplazado por Lo Celso.

Paredes (5): también se le hizo dificil manejar los tiempos y los ritmos en la mitad de la cancha. Las fricciones le quitaron claridad y también le impidieron soltarse más en ofensiva. Scaloni lo cambió por Mastantuono cuando había repuntado.

Mac Allister (5): arrancó por detrás de Lautaro Martínez tapándolo a Caicedo, pero quedó desconectado de su centro delantero y también pudo asociarse con los volantes. Entró en juego mas en el segundo tiempo que en el primero, pero sus intervenciones no hicieron diferencia. Fue claro que no llego al partido en la mejor condición física.

Nicolás González (6): jugó de todo. Empezó como volante tapándolo en primera puntada a Preciado y cuando fue expulsado Otamendi, pasó como lateral izquierdo con la misma consigna. Recuperó su lugar cuando Caicedo vio la tarjeta roja y terminó de centrodelantero al lado de Julián Alvarez. Puso todo su empeño al servicio del equipo.

Lautaro Martínez (4): cabeceó una pelota a los cuatro minutos del primer tiempo y después, no le llegó ninguna mas. No estableció conexión con Mac Allister y tampoco le dieron una mano por las bandas. Jugó demasiado solo arriba hasta que fue reemplazado por Julian Alvarez.

Foyth (6): reemplazó a Simeone para cubrir la expulsión de Otamendi y se paró como libre entre Balerdi y Tagliafico. Ganó varios anticipos lejos del área y pasó bien la pelota. Buena actuación

Mastantuono (5): entró como volante por la derecha y tuvo mucha participación pero en ninguna jugada resultó decisivo. Más empeño que calidad. Dejó corta una pelota en la salida que generó la tapada de "Dibu" Martínez a Kevin Rodriguez.

Julián Alvarez (5): tampoco le llegaron pelotas claras en el rato que estuvo por Lautaro Martínez. Luchó mas de lo que jugó.

Molina: tuvo más libertad para subir que Montiel y lanzó algunos buenos centros. A su favor: cuando entró, ya había salido el veloz Angulo.

Lo Celso: ingresó por De Paul y armó el doble cinco con Mac Allister. Probó varias veces desde afuera del área y un remate suyo se desvió en Pacho y cerca estuvo de convertirse en el empate.