En las efemérides del 10 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1911. Nace Nelly Omar

Nelly Omar nace en Guaminí, provincia de Buenos Aires. Vino al mundo como Nilda Elvira Vattuone y fue una de las más perdurables artistas de la música popular argentina. Considerada una de las grandes voces femeninas del tango, fue quien inspiró “Malena” a Homero Manzi. A la caída de Perón, en 1955, debió partir al exilio. Su carrera resurgió recién en los años 90. Fue declarada Ciudadana Ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1996. Falleció el 20 de diciembre de 2013, a los 102 años de edad.

1960. Abebe Bikila corre descalzo el maratón olímpico y gana

El etíope Abebe Bikila se impone en el maratón de los Juegos Olímpicos de Roma. Es la primera vez que un africano gana una medalla de oro olímpica. La novedad es que corre sin calzado los 42 kilómetros de la prueba. Y su tiempo, 2 horas, 15 minutos y 16 segundos, es un récord mundial. El corredor de 28 años compitió descalzo porque no se sentía cómodo con el calzado. Cuatro años más tarde, y con zapatillas, repitió su triunfo olímpico, esta vez en Tokio.

1961. La muerte trágica de Wolfgang von Trips

El alemán Wolfgang von Trips, piloto de Ferrari, sale a correr el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia, en el que un tercer puesto le alcanza para ser campeón del mundo. Sin embargo, la jornada será una de las más luctuosas en la historia de la máxima categoría. El auto del alemán toca las ruedas del Lotus de Jim Clark y sale disparado hacia una tribuna. Mueren Von Trips, de 33 años, y otras quince personas. El estadounidense Phil Hill, compañero del alemán en Ferrari, será el campeón de ese año. Días antes del accidente, Von Trips le había vendido una pista de kart a Rolf Schumacher, el padre de Michael, quien 33 años más tarde se convertiría en el primer alemán campeón de Fórmula 1.

1968. Nace Guy Ritchie

Nace el director de cine Guy Ritchie, uno de los más exitosos de las últimas décadas. Llamó la atención con su estética de videoclip en su primer film, Juegos, trampas y dos armas humeantes. Pasó a Hollywood, y pudo reunir un elenco coral para Snatch. Más tarde llegarían Revolver y RocknRolla, antes de filmar dos películas de un particular Sherlock Holmes protagonizado por Robert Downey Jr. Estuvo casado con Madonna.

1976. Muere Dalton Trumbo

Dalton Trumbo fallece en Los Ángeles, a los 70 años. Novelista y guionista, fue un símbolo de la persecución del macartismo. Integró la lista negra y pudo trabajar en Hollywood a través de testaferros y con seudónimo. La princesa que quería vivir y El Bravo le valieron dos Oscars en los años 50. En el primer caso, otro guionista le prestó su nombre; en el segundo, firmó como Robert Rich. Escribió el guion de Espartaco y Kirk Douglas, protagonista y productor, hizo que su nombre apareciera en los títulos, en lo que marcó el fin de la lista negra, en 1960. Dirigió una sola película: Johnny tomó su fusil, en 1971, basada en su novela antibélica.

Además, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio; y, en la Argentina, el Día de la Ictiología Nacional, por el natalicio del naturalista Raúl Ringuelet.