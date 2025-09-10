Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y asumió: "Jugamos contra un rival difícil; este equipo siempre intentó, dio la cara, pero no se pudo. Claro que el partido fue otro a partir de la expulsión, pero Ecuador hizo un gran trabajo y tiene futuro".

Acerca de los ausentes, Scaloni blanqueó: "Messi venía de una lesión y no queríamos arriesgarlo. Almada no pudo ser parte de esta partida, por eso mandé a Mastantuono a la cancha en el segundo tiempo y entró bien. Franco tiene personalidad, va sumando minutos y es importante".

Y abundó: "Acá hay muchos jugadores de calibre, ellos saben que pueden enfrentar a un equipo que juegue y gane como hoy. Nos quedamos con ganas de ver a algunos chicos, pero la idea es seguir confiando en todo lo que nos trajo hasta acá", concluyó.

Hubo aplausos de la afición ecuatoriana para Emiliano "Dibu" Martínez cuando salió a calentar en la previa: no hubo ovación, pero sí admiración y reconocimiento, que el arquero -primera vez que jugaba en Guayaquil- agradeció. Pero tras la derrota argentina por la mínima, no se quedó callado.

"Un empate estaba bien, no sé qué cobró el árbitro... Pero evidentemente para ganarnos, nos tienen que ganar así. Porque la del penal no es... Es una disputa que va contra Tagliafico y nos cambia el partido. Sabemos que los referís fuera de casa siempre nos complican un poco más", expresó el arquero.

Sobre la posibilidad de jugar la Finalissima contra España, un encuentro que ilusiona al equipo y a los hinchas, señaló: "No sé si se jugará la Finalissima. Es algo que tenemos ganas de jugar, nos pasó antes de Qatar y nos dio un envión grande".

Nicolás Tagliafico afirmó: "Fue un partido duro, algunos detalles que nos hicieron pagarlo caro, porque la jugada del penal en otra parte del campo ni se revisa. Además fue el último partido de Eliminatorias con muchos cambios. Pero hicimos un gran trabajo a pesar de la derrota. Creo que es una característica de este grupo, está intacto el deseo de ganar".

Rodrigo De Paul se sinceró: "Tenemos cosas para corregir, se nos puso algo complicado, pero en definitiva hicimos una gran Eliminatoria, la gente lo vivió muy feliz y nosotros lo tomamos con seriedad. Siempre se puede mejorar. No hablé con Otamendi, está muy caliente con la expulsión (que podría dejarlo afuera en el debut mundialista). Llevar la cinta de capitán es un gran orgullo, pero el objetivo ahora es llegar bien al Mundial".