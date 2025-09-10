El próximo jueves 11 de septiembre la ciudad de Salta vivirá la experiencia del 1° Reciclatón. Será la playa de estacionamiento del Portal Salta Shopping, sobre la avenida Sarmiento y frente al Hospital Materno Infantil, el lugar que se transformará en un gran punto verde para que vecinos y vecinas lleven sus residuos reciclables.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de la ciudad de Salta, se extenderá de 10 a 17 horas. El objetivo es reunir en un mismo operativo distintas campañas de recuperación de materiales que habitualmente se dispersan en programas específicos.

El director general de Educación Ambiental, Ramiro Ragno, explicó a Salta/12 que se pretende potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular.

Qué se puede llevar

Durante la jornada, la Municipalidad recibirá una amplia variedad de materiales. Entre ellos: aparatos electrónicos en desuso (computadoras, celulares, heladeras, lavarropas, tablets y cables); papel, cartón, tapitas, botellas y bidones plásticos, latas de aluminio; aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas); tetra brik limpios y secos, y botellas (rellenas con envoltorios, plásticos flexibles y bolsas de un solo uso).

“Vamos a recibir por primera vez tetra limpio y seco, y también por primera vez las eco botellas, que son las botellas rellenas con estos envoltorios y plásticos flexibles y las bolsas de un solo uso", contó Ragno.

Además, hizo hincapié en un residuo que suele terminar en cloacas y arroyos, como es el caso del aceite de uso vegetal. Dijo que habitualmente este desecho, el aceite doméstico domiciliario, suele tirarse a las cañerías, provocando que se termine contaminando el ambiente. "Tranca todos los desagües de la ciudad de Salta, aparte de contaminar las cuencas hídricas. Ese aceite se puede transformar en biodiesel”, indicó.

El funcionario remarcó que hay materiales que no formarán parte de esta primera experiencia, ya que por ahora no recibirán pilas, baterías y vidrio. Pero adelantó, que seguramente se reactivará la recolección de estos reciclables para octubre.

Sobre los neumáticos, explicó que se trata de un residuo que ya cuenta con un operativo específico: “El Neumatón terminó siendo una gran solución para grandes empresas, grandes generadores que consumen mucho neumático, que son empresas mineras, incluso empresas de camiones, transportistas", informó. Sin embargo, aclaró que se incorporarán aquellos que usan los vecinos, es decir, de menor porte y cantidad.

Conciencia y hábitos

Ramiro Ragno manifestó que el Reciclatón apunta a consolidar una práctica que desde el municipio consideran fundamental, la de generar conciencia ambiental y hábitos sostenibles. “Con estas actividades no solo queremos generar conciencia ambiental y buenos hábitos, sino también prevenir que estos residuos reciclables terminen en el Relleno Sanitario San Javier o en la vía pública”, sostuvo.

La apuesta, además, tiene un costado estratégico: fortalecer la economía circular. Cada material que se recupere será incorporado en cadenas productivas que lo reintegran como insumo en lugar de convertirse en desecho.

“Invitamos a la comunidad en general a participar de la jornada este jueves 11 de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta”, subrayó el funcionario. De esta manera, aseguró que la ciudad inaugura una experiencia que se perfila como punto de partida para próximas ediciones. El desafío para el municipio es que "los residuos dejen de ser basura y empiecen a pensarse como recursos".