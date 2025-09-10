Máxima tensión en Polonia. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha anunciado este miércoles en su cuenta en X que ha derribado "algunos de los drones" de Rusia que invadieron su espacio aéreo y que iniciaron "inmediatamente los procedimientos defensivos". Esos drones son parte de una acción dentro del marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania.

"Las fuerzas polacas y aliadas monitorearon docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas decidió neutralizarlos", indicaron en una publicación en X.

Asimismo, especificó que "algunos de los drones" que invadieron su espacio aéreo fueron derribados y "se están realizando esfuerzos para localizar los posibles lugares de impacto de estos objetos".

El mismo mensaje destaca que el hecho es "una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de drones", país que integra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN", ha detallado la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, en un mensaje en redes sociales y añadió que el secretario general, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades polacas.

Drones rusos en el espacio aéreo polaco

En una publicación previa, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas informó que su espacio aéreo fue "repetidamente violado por objetos tipo drones", lanzados por la federación rusa contra objetivos en territorio ucraniano durante la noche del martes.

El citado mando militar detalla, asimismo, que las áreas amenazadas son las provincias del este Podlaquia, Mazovia y Lublin, y ha invitado a la población de la zona a "quedarse en casa" durante el desarrollo de las operaciones militares. Además, informa que se han cerrado varios aeropuertos y se ha convocado de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó en su cuenta en X que "se realiza una operación relacionada con las múltiples violaciones del espacio aéreo polaco". Además que mantiene comunicación constante con el presidente y el ministro de Defensa.

Mientras que el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, publicó también en X, que "están en contacto permanente con el comando de la OTAN". Al tiempo que exhortó a la población a "mantener la calma y a solo compartir los anuncios oficiales de los servicios militares y estatales".

Kallas: el ataque fue aparentemente "intencionado"

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirma que hay "indicaciones que sugieren" que el ataque ruso con drones fue "intencionado".

"Anoche, en Polonia, fuimos testigos de la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y las indicaciones sugieren que fue intencionada, no accidental", indica a través de redes sociales Kallas.

"La UE se solidariza plenamente con Polonia. La guerra de Rusia se está intensificando, no terminando", advierte, y pide "aumentar el coste para Moscú, reforzar el apoyo a Ucrania e invertir en la defensa de Europa".

Kallas afirma que la UE desempeña "un papel importante" y que apoyará iniciativas como la del escudo de defensa en la frontera oriental de la Unión.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señala igualmente en redes sociales que lo acontecido anoche es "un claro recordatorio de que la seguridad de uno es la seguridad de todos".

"Nos solidarizamos plenamente con Polonia tras la inaceptable violación de su espacio aéreo por parte de Rusia", recalca el político portugués.

Para Costa, la "continua agresión de Rusia contra Ucrania" y "sus imprudentes incursiones" en el espacio aéreo de los Estados miembros de la UE suponen "una amenaza directa para la seguridad de todos los europeos y para las infraestructuras críticas de nuestro continente".