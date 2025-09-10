Si bien faltan más de nueve meses para el próximo Mundial de Fútbol que se disputará en Estados Unidos, la FIFA lanzará hoy la primera tanda de entradas para los fanáticos que quieran asegurarse un lugar en el máximo torneo.

Según informó la organización, este miércoles 10 de septiembre se lanzará la primera fase de la venta de entradas para el Mundial 2026, que se extenderá hasta el viernes 19.

Cuándo, dónde y cómo comprar las entradas para el Mundial 2026

Los interesados en obtener las primeras entradas del Mundial de Fútbol 2026 deberán ingresar a FIFA.com/tickets y declarar su "interés" por las entradas presionando el botón que, justamente, dice "Me interesa".

Allí deberán completar un formulario con datos personales para comenzar a recibir por correo electrónico las notificaciones relacionadas con las fases de venta. Esta primera etapa tendrá la particularidad de que será solo para clientes de la tarjeta Visa.

Para obtener entradas se debe ser mayor de 18 años y no deben comprar absolutamente nada para participar del sorteo mientras hayan completado el formulario en la página web de la FIFA.

El miércoles, un sorteo determinará quiénes de entre todos los habilitados pueden acceder a los boletos de manera anticipada. “Los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, y se les indicará la fecha y hora para la compra de entradas (sujeto a disponibilidad), con plazos a partir del 1 de octubre”, según informó la FIFA en su pagina web.

Las primeras entradas son para todos los partidos del torneo. Asimismo, los 104 partidos tendrán entradas disponibles, con precios que varían desde los 60 dólares para los encuentros de la fase de grupos, hasta los 6.730 dólares para la gran final en Nueva Jersey. También se pondrán a la venta entradas específicas para cada sede y para cada equipo en particular.

Esta es solo la primera fase de entradas. Las siguientes comenzarán en octubre y finalizarán el año próximo.

Por ejemplo, la segunda etapa incluye un plazo de inscripción entre el 27 y el 31 de octubre y un período de compra que irá desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. Esta instancia, al igual que la primera, también consistirá en un sorteo sobre las solicitudes válidas.

El registro para la tercera fase comenzará después de que se haya hecho el sorteo de la Copa del Mundo en diciembre. En esta etapa, los aficionados podrán aplicar para partidos específicos, ya conociendo casi todos los cruces -aún estará pendiente de jugarse el repechaje en marzo-.

Luego de estas tres fases, las entradas restantes podrán ser adquiridas por orden de llegada.

Por otra parte, la FIFA también lanzará una plataforma de “reventa oficial y segura” para quienes tengan entradas elegibles a finales de este año. Con esto, el ente máximo del fútbol dice que busca “proteger a los aficionados contra la reventa no válida o no autorizada”, destacando que “los residentes mexicanos tendrán acceso a una Plataforma de Intercambio de Entradas de la FIFA”.

Horarios de la primera fase de venta

Miami: 11:00 a.m.

Buenos Aires: 12:00 p.m.

Bogotá: 10:00 a.m.

Ciudad de México: 9:00 a.m.

Madrid: 5:00 p.m.

Cuándo se realiza el sorteo del Mundial 2026

Con el final de las Eliminatorias Sudamericanas este martes, las miradas del mundo del fútbol se centran ahora en el sorteo del Mundial 2026, un evento que definirá los grupos y los cruces de la próxima Copa del Mundo.

El sorteo se celebrará en la ciudad de Washington DC, el próximo 5 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en la Kennedy Center a las 11 horas de la Argentina.

A diferencia de las ediciones anteriores, el sorteo incluirá a 48 selecciones, por lo que se espera un formato más dinámico.

El sorteo de este Mundial será diferente a los anteriores, ya que por primera vez contará con 48 equipos en lugar de 32. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Las selecciones se distribuirán en cuatro bombos, según el ranking FIFA. La ubicación de los equipos en cada bombo se definirá con base en el ranking actualizado, que se publicará después de que finalicen todas las eliminatorias continentales.