El defensor Djed Spence entró en la historia del fútbol inglés al convertirse en el primer jugador musulmán abiertamente declarado en debutar con la selección absoluta de Inglaterra, en la goleada 5-0 frente a Serbia en Belgrado disputada el martes.

El jugador del Tottenham, de 25 años y nacido en Londres, sustituyó a Reece James en el minuto 69, en un hecho simbólico para los musulmanes británicos, que representan cerca del 6% de la población del país. "Me sorprendí porque no sabía que era el primero, así que es una bendición. Espero que motive a los niños de todo el mundo a creer que también pueden lograrlo", declaró el defensor tras el encuentro correspondiente a las Eliminatorias europeas para el Mundial de 2026.

El debut de Spence fue celebrado por organizaciones como Nujum Sports, que apoya a más de 400 atletas musulmanes. Su fundador, Ebadur Rahman, subrayó que "es un momento de celebración para los musulmanes", porque Djed no juega solo para Inglaterra sino para "los musulmanes de todo el mundo".

Formado en las divisiones juveniles del Fulham y con paso por Middlesbrough, Nottingham Forest y varias cesiones en el extranjero, Spence fichó por el Tottenham en 2022 y, bajo las órdenes de Ange Postecoglou, se asentó en el primer equipo y fue pieza claveen la conquista de la Europa League 2024/25, el primer título del club en 17 años.