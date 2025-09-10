► MIÉRCOLES 10

Katy Perry en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

La Fernández Fierro y Cuarteto La Púa con Victoria Di Raimondo en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Eterna Inocencia y Club Karma en Babilonia, Zeballos 258, Bahía Blanca. A las 20.

► JUEVES 11

Lionel Richie en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Isla de Caras en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. A las 21.

Natacha Traiman en Bergoglio, Bacacay 2414. A las 20.30.

Glasé y Yamila Burich Cuarteto en La Tangente, Honduras 5317. A las 21.

Daraluz en Carnal, Niceto Vega 5511. A las 22.

Sara Hebe en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.

Eterna Inocencia en Club Bronx, Puerto Madryn, Chubut. A las 22.

► VIERNES 12

Iggy Pop en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Joaco Burgos en el Teatro Vorterix, AV. Federico Lacroze 3456. A las 21.

Manuel García en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348. A las 21.

Feriados en Mamita Bar, Av. Álvarez Thomas 487. A las 21.

La Gitana Trío en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Sueter en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 21.

Varese en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 23.40.

Daniela Herrero en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 21.

Antea en Liverpool Bar, José A. Cabrera 4255. A las 21.

Serge! en Feliza, Av. Córdoba 3271. A las 21.30. Gratis.

Iván Guede en Casa Jache, Aranguren 213. A las 20.

Pappo x Juanse en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.

Las Flores del Chino, Pety de Riddim, Artifex, DJ Nelson y DJ Rasflek en Pappa's Blues, Perón 4253, José C. Paz. Desde las 21.

Afasia, Prohibido Pasar y De Curdas en La Cantina Rock, Av. Victorica 435, Moreno. Desde las 21.

Micky Rodriguez y Tocho y los Carroñeros en Guajira, 49 entre 4 y 5, La Plata. A las 22.

Blair en Vorterix Club, Diag. Pueyrredon 3338, Mar del Plata. A las 21.

Horcas en Clandestino Bar, Avenida 32 entre 5 y 6, Santa Teresita. A las 20.

Botafogo en Buddhi La Cumbre, Córdoba. A las 21.

Riel y Lava Andina en Chilli Street Club, Córdoba. A las 20.

Eterna Inocencia en El Sótano Pub, Comodoro Rivadavia, Chubut. A las 22.

► SÁBADO 13

Cazzu en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Camionero y Santiago Moraes en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3456. A las 20.

Beto Zamarbide en Groove, Av. Santa Fe 5323. A las 19.

Milongas Extremas en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 21.

Conexiones en Movaq, Malabia 852. A las 21.

Estoy Bien en el Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2959. A las 20.

Walter Hidalgo en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Miniaturas en El Emergente, Gallo 333. A las 21.

Villanos en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 22.

Diego Sabattini en Mitos Argentinos, Humberto 1º 489. A las 21.

Bravo en Congo Club Cultural, Honduras 5329. A las 21.

Uriel Lozano, Onda Sabanera, Román el Original y Santa Marta en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde la medianoche.

Lisandro Etala en el Centro Cultural Nuevo Uriarte, Uriarte 1289. A las 22.30.

Tracy Lord, Detonantes y El Pacto Quiroga en Mutar, Av. Mitre 982, Avellaneda. Desde las 20.

La Condena de Caín y Todo Aparenta Normal en Muddy's Club, Mariano Acosta 168, Ituzaingó. A las 21.

Morris en La Fuente Bar, Tambo Nuevo 1431, Hurlingham. A las 23.30.

Mi Amigo Invencible en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes. A las 20.

Los Fabulosos Cadillacs en el Hipódromo de La Plata, Avenida 44 y 115, La Plata. A las 21.

Las Armas en Pura Vida Bar, Diagonal 78 entre 8 y 61, La Plata. A las 21.

Barbatuques en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, La Plata. A las 21.

Andando Descalzo en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.

Eruca Sativa en La Nuit, Resistencia, Chaco. A las 21.

Capitán Teuco en el Complejo Cultural Guido Miranda, Resistencia, Chaco. A las 21.

Junior Lescano en Caras Extrañas, Corrientes. A las 21.

Riel en El Observatorio, Santiago del Estero. A las 19.

Eterna Inocencia en Pueblo Chico Show Bar, Río Gallegos, Santa Cruz. A las 21.

► DOMINGO 14

Cazzu en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Aigul Akhmetshina en el Teatro Colón, Cerrito 618. A las 17.

Trío Corrente y Seamos Blacke en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Gorriones y Cuarteto Extraordinario en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Trío Glava-Medina-Biggeri en La Casa Polaca, Borges 2076. A las 19.

Árbol en el Teatro Ópera, Calle 58 entre 10 y 11, La Plata. A las 21.

Hermanos del Ghetto, Templanza Reggae y DJ Rasflek en La Colina Grow Shop Coffee, Calle 46 entre 8 y 9, La Plata. Desde las 16.

Eterna Inocencia en NV Teatro-Bar, Río Grande, Tierra del Fuego. A las 21.





