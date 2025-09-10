► MIÉRCOLES 10
Katy Perry en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
La Fernández Fierro y Cuarteto La Púa con Victoria Di Raimondo en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.
Eterna Inocencia y Club Karma en Babilonia, Zeballos 258, Bahía Blanca. A las 20.
► JUEVES 11
Lionel Richie en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Isla de Caras en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. A las 21.
Natacha Traiman en Bergoglio, Bacacay 2414. A las 20.30.
Glasé y Yamila Burich Cuarteto en La Tangente, Honduras 5317. A las 21.
Daraluz en Carnal, Niceto Vega 5511. A las 22.
Sara Hebe en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.
Eterna Inocencia en Club Bronx, Puerto Madryn, Chubut. A las 22.
► VIERNES 12
Iggy Pop en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Joaco Burgos en el Teatro Vorterix, AV. Federico Lacroze 3456. A las 21.
Manuel García en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348. A las 21.
Feriados en Mamita Bar, Av. Álvarez Thomas 487. A las 21.
La Gitana Trío en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.
Sueter en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 21.
Varese en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 23.40.
Daniela Herrero en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 21.
Antea en Liverpool Bar, José A. Cabrera 4255. A las 21.
Serge! en Feliza, Av. Córdoba 3271. A las 21.30. Gratis.
Iván Guede en Casa Jache, Aranguren 213. A las 20.
Pappo x Juanse en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.
Las Flores del Chino, Pety de Riddim, Artifex, DJ Nelson y DJ Rasflek en Pappa's Blues, Perón 4253, José C. Paz. Desde las 21.
Afasia, Prohibido Pasar y De Curdas en La Cantina Rock, Av. Victorica 435, Moreno. Desde las 21.
Micky Rodriguez y Tocho y los Carroñeros en Guajira, 49 entre 4 y 5, La Plata. A las 22.
Blair en Vorterix Club, Diag. Pueyrredon 3338, Mar del Plata. A las 21.
Horcas en Clandestino Bar, Avenida 32 entre 5 y 6, Santa Teresita. A las 20.
Botafogo en Buddhi La Cumbre, Córdoba. A las 21.
Riel y Lava Andina en Chilli Street Club, Córdoba. A las 20.
Eterna Inocencia en El Sótano Pub, Comodoro Rivadavia, Chubut. A las 22.
► SÁBADO 13
Cazzu en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Camionero y Santiago Moraes en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3456. A las 20.
Beto Zamarbide en Groove, Av. Santa Fe 5323. A las 19.
Milongas Extremas en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 21.
Conexiones en Movaq, Malabia 852. A las 21.
Estoy Bien en el Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2959. A las 20.
Walter Hidalgo en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.
Miniaturas en El Emergente, Gallo 333. A las 21.
Villanos en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 22.
Diego Sabattini en Mitos Argentinos, Humberto 1º 489. A las 21.
Bravo en Congo Club Cultural, Honduras 5329. A las 21.
Uriel Lozano, Onda Sabanera, Román el Original y Santa Marta en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde la medianoche.
Lisandro Etala en el Centro Cultural Nuevo Uriarte, Uriarte 1289. A las 22.30.
Tracy Lord, Detonantes y El Pacto Quiroga en Mutar, Av. Mitre 982, Avellaneda. Desde las 20.
La Condena de Caín y Todo Aparenta Normal en Muddy's Club, Mariano Acosta 168, Ituzaingó. A las 21.
Morris en La Fuente Bar, Tambo Nuevo 1431, Hurlingham. A las 23.30.
Mi Amigo Invencible en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes. A las 20.
Los Fabulosos Cadillacs en el Hipódromo de La Plata, Avenida 44 y 115, La Plata. A las 21.
Las Armas en Pura Vida Bar, Diagonal 78 entre 8 y 61, La Plata. A las 21.
Barbatuques en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, La Plata. A las 21.
Andando Descalzo en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.
Eruca Sativa en La Nuit, Resistencia, Chaco. A las 21.
Capitán Teuco en el Complejo Cultural Guido Miranda, Resistencia, Chaco. A las 21.
Junior Lescano en Caras Extrañas, Corrientes. A las 21.
Riel en El Observatorio, Santiago del Estero. A las 19.
Eterna Inocencia en Pueblo Chico Show Bar, Río Gallegos, Santa Cruz. A las 21.
► DOMINGO 14
Cazzu en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Aigul Akhmetshina en el Teatro Colón, Cerrito 618. A las 17.
Trío Corrente y Seamos Blacke en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.
Gorriones y Cuarteto Extraordinario en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.
Trío Glava-Medina-Biggeri en La Casa Polaca, Borges 2076. A las 19.
Árbol en el Teatro Ópera, Calle 58 entre 10 y 11, La Plata. A las 21.
Hermanos del Ghetto, Templanza Reggae y DJ Rasflek en La Colina Grow Shop Coffee, Calle 46 entre 8 y 9, La Plata. Desde las 16.
Eterna Inocencia en NV Teatro-Bar, Río Grande, Tierra del Fuego. A las 21.