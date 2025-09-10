Hay un dato que persigue a los campeones: desde que se creó el Ranking FIFA, ninguna Selección que defienda el título llegó a la Copa siguiente encabezando la nómina.

Y Argentina no le escapó a la norma. En abril de 2023, llegó a lo mas alto de la mano de una Copa América, la Finalissima y el Mundial. Se mantuvo con otra Copa América y el liderazgo en Eliminatorias.

Pero España no le perdía pisada. De hecho, con la caída de este martes contra Ecuador, Argentina descenderá al tercer puesto, porque segunda será Francia.

El sistema de cálculo que se utiliza, denominado Elo, asigna puntos según cada rival y resta unidades teniendo en cuenta derrotas contra equipos que ocupen un puesto menor en el Ranking.

Perder contra la Tri, en este contexto, fue determinante para ese retroceso.

Además, España hace historia al liderar ambos ranking al mismo tiempo: masculino y femenino.

Esta modificación no cambia que Argentina permanezca como cabeza de serie para el sorteo del Mundial. Incluso podrá recuperar puntos en sus próximos compromisos, ya sean amistosos como la Finalissima, que justamente la enfrentará con España.

La actualización se publicará el miércoles 17 de septiembre.

El dato que le sirve a La Scaloneta

Las estadísticas igualmente se inclinan a favor de Argentina: ninguna Selección que lidere el ranking, se consagra en la Copa.

Alemania era líder en 1994. Ganó Brasil.

En 1998 Brasil estaba puntero. Se consagró Francia.

Francia llegó en la cima para Corea-Japón. El título fue para Brasil.

La tendencia se mantuvo incluso hasta la última edición: 2022 Brasil lideraba. Scaloneta campeón.

Por otro lado, desde que se aplica este conteo, Brasil tiene la racha mas larga con 6 años, 9 meses y 23 días. La dominación total fue de 1994 a 2001.

Informe: Jorgelina Rocca