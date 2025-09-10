Gisèle Pelicot, sobreviviente de abusos sexuales durante 10 años en Francia por su marido Dominique --quien la drogaba con somníferos para abusarla y también la ofrecía a otros violadores contactados por internet--, publicará su libro de memorias "Et la joie de vivre" ("Un himno a la vida") el próximo 17 de febrero de 2026.

El año pasado, la mujer de 72 años fue aplaudida mundialmente por su valentía al testificar públicamente durante el juicio contra su exmarido, que recibió la pena máxima de 20 años de prisión. En el proceso, la Justicia también declaró culpables a otros 50 procesados, que recibieron penas de entre 3 y 20 años de cárcel.

Tras el juicio celebrado a finales de 2024, Pelicot "nunca se expresó" y ahora "decidió contar su historia con sus propias palabras", indicó la editorial francesa Flammarion.

Con sus memorias, Pelicot "quiere transmitir un mensaje de esperanza a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, así como a quienes la apoyaron durante estas semanas de otoño de 2024", añadió.

El relato "cuidadoso y conmovedor", escrito con la periodista y novelista Judith Perrignon, "desvela los resortes íntimos de la increíble resiliencia de esta mujer tan reservada", señaló Flammarion.

El libro "brindará consuelo y contribuirá positivamente a modificar la narrativa sobre la vergüenza", agregó por su parte la editorial española Lumen, en referencia a la decisión de Pelicot de que el juicio no se celebrará a puertas cerradas, renunciando así a su derecho al anonimato, para que la "vergüenza" cambiara de bando.

En 2022, la hija de Pelicot, Caroline Darian, publicó un libro llamado "Y dejé de llamarte papá", en el cual relató su historia y el proceso que atravesó tras ser consciente de los ataques sexuales padecidos por su madre durante 10 años, y los que también habría sufrido ella.