El intendente del departamento mendocino La Paz, Fernando Ubieta, confirmó que las fuerzas de seguridad intentan disuadir a la adolescente de 14 años que desde el mediodía se encuentra atrincherada con un arma -que pertenece a su padre policía- en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco.

El establecimiento fue evacuado por decisión de las autoridades locales y a algunos estudiantes se los trasladó preventivamente a un hospital de la zona. No hay heridos ni lesionados, pero "por ahora el único riesgo de vida es el de ella", indicó el jefe comunal.

"Esperamos el mejor desenlace, que pueda entrar en razón y que esto se solucione rápidamente", agregó Ubieta, quien confirmó que desde hace dos horas "están actuando los diferentes grupos de la policía para poder disuadirla y que no cometa una locura”.

La joven que porta un arma calibre 9 milímetros, propiedad de su padre, un policía de la provincia de San Luis, está en el aula sola y sin la compañía de otros estudiantes.

El hecho ocurre en la Escuela 4-402 Marcelino H. Blanco, de la provincia de Mendoza, y que mantiene en vilo a la opinión pública. Los datos de la estudiantes fueron reservados pero Ubieta confirmó que él "es pariente lejano" de ella. Por ese motivo el caso le "toca muy de cerca", dijo.

Según contó Ubieta durante una entrevista por Radio 10, en La Paz "nunca pasó una cosa así". La información que él maneja es que la estudiante "aparentemente vino a clases normal, en forma común como vienen todos los niños" y “de repente sacó el arma”.

"Ni los padres entienden lo que está pasando", contó y relativizó la veracidad de la versión que indica que la adolescente intentaba amedrentar a una docente en particular.

"Queremos salvarla, que este desenlace se produzca de una manera feliz y que ella se reencuentre con sus padres. Eso es lo que queremos todos", concluyó.