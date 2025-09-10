El economista y expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli analizó en la 750 el respaldo expresado por el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) al Gobierno de Javier Milei tras la derrota electoral del domingo y cuestionó la falta de correcciones en el rumbo económico.

“El personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, comentó la portavoz del organismo Julie Kozack a través de la red social X.

“Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, concluyó.

Al respecto, Vanoli fue cauto al sostener que resta esperar en qué se traduce concretamente el apoyo del Fondo al Gobierno. “A las palabras se las lleva el viento. Podemos imaginar que por impulso de Estados Unidos haya un apoyo. Además, el FMI está muy comprometido, porque apoyó este programa y esta política, está en el mismo barco. El problema es que no se ve un gobierno con sentido de la realidad y haciendo las correcciones que le permitan resolver las situaciones en las que se metió”, sostuvo.

Además, apuntó que el Gobierno sigue priorizando sostener el dólar dentro de la banda de flotación a cualquier costo. “El gran problema es que el único logro que se puede tener es una inflación en torno al 2% mensual –que es altísima–, un nivel de actividad por el suelo y una cierta estabilidad cambiaria. Son 32 días eternos hasta las elecciones de octubre. El riesgo de no poder sostener las bandas cambiarias es muy elevado si no se toman medidas de fondo”, advirtió.

En su repaso por las últimas decisiones oficiales, el economista recordó que “se eliminó el cepo para personas y se consumió todo el préstamo del FMI de 14 mil millones de dólares en compra de divisas, y esto hasta junio, no hasta agosto”. Según Vanoli, la estrategia de insistir con los mismos instrumentos sin cambios estructurales “lleva inevitablemente a los mismos resultados”.

El extitular del Banco Central fue más allá y calificó el escenario como “la tormenta perfecta”: “Cuando un gobierno no tiene credibilidad, por la corrupción y la mala política económica, lo único que frena es que hay tasas de interés astronómicas, donde los bonos de muy corto plazo rinden 75% anual, el triple de la inflación proyectada. Pero esto está destrozando la economía de las familias, con mora bancaria récord en 15 años y empresas que pagan descubiertos arriba del 90%”, agregó.

Finalmente, advirtió que el costo financiero de la política actual se vuelve insostenible también para el propio Estado. “Muchos analistas que apoyaban este modelo ya lo ven: con estas tasas, el déficit financiero se agranda por la bola de nieve de la deuda interna. Lo que hoy funciona como un pulmotor, mañana puede ser lo que mate al programa. El carry trade se sostiene mientras haya confianza, pero apenas huelen sangre, se van”, concluyó.