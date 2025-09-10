Desde hace días, Aeroparque y Ezeiza se convirtieron en la postal del enojo y la incertidumbre. Viajeros con vuelos a punto de partir, familias cargadas de valijas y mochileros apurados se amontonan en largas filas para revisar sus pasaportes. Para aliviar la demanda, este miércoles el Renaper incorporó dos camionetas móviles de toma de trámites en Aeroparque, destinadas a quienes necesiten reponer su pasaporte, pero no tengan un viaje inmediato.

La escena se repite una y otra vez: bronca, resignación y la esperanza de que el documento no figure entre los comprometidos. La asistencia extra del Renaper busca descongestionar las ventanillas habituales, que funcionan desbordadas con hasta 500 consultas diarias. Los horarios de atención son:

Todos los días de 8 a 20 hs

Se entrega en un plazo de 48 horas

Operativos 24 horas: disponibles en Ezeiza y Buquebus para quienes viajan en el corto plazo

El propio Registro Nacional de las Personas (Renaper) reconoció la falla en los pasaportes, luego de la denuncia pública del diputado Esteban Paulón. Fuentes del organismo informaron a Página/12 que los documentos fueron emitidos con un error de impresión en la tinta, lo que los vuelve ilegibles en los controles migratorios. Sin embargo, solo admitieron oficialmente unos 5.500 casos. Así, lo que parecía un problema acotado hoy afecta a miles de ciudadanos que ven cómo un trámite esencial para viajar se convierte en un obstáculo inesperado.

El resultado: colas interminables, vuelos perdidos y un operativo de emergencia que intenta contener el desborde.

Qué pasaportes presentan fallas

El Renaper informó que los pasaportes comprometidos corresponden a la serie AAL, con rangos numéricos que van desde AAL 314778 a AAL 346228, AAL 400000 a AAL 607599 y AAL 616000 a AAL 620088.

El Renaper reconoció que miles de pasaportes fueron impresos con errores.





Aunque el Gobierno adjudicó el problema a la tinta provista por una empresa extranjera, la magnitud del error revela un descontrol en las auditorías, tercerización sin supervisión y vaciamiento de áreas técnicas que deberían garantizar la seguridad documental.

Cómo revisar si su pasaporte tiene errores

El Renaper habilitó un canal de verificación rápida vía WhatsApp:

Enviar el número de pasaporte al +54 9 11 5126-1789.

Recibirás un aviso si tu documento pertenece a la serie con fallas.

Si se detecta un error y el viaje es inminente, el reemplazo es gratuito y puede emitirse en el día en los aeropuertos. Para quienes están en el exterior, el trámite se realiza en los consulados argentinos.

Un costo que paga la ciudadanía

La postal de las colas interminables es también la cara visible de una política que priorizó recortes y desregulación. El intento de ahorrar en controles terminó generando una crisis costosa , tanto en recursos estatales como en la experiencia de miles de ciudadanos que vieron interrumpido un derecho básico: viajar sin obstáculos por fallas del propio Estado.

