Un cuadro del pintor flamenco Peter Paul Rubens (1577-1640), desaparecido desde 1613, fue hallado en una mansión privada de París y será subastado el próximo 30 de noviembre en la casa Osenat. La obra, titulada Cristo en la cruz, se encontraba en perfecto estado de conservación y fue autentificada este año por especialistas internacionales.

El hallazgo se produjo en septiembre de 2024, cuando Jean-Pierre Osenat, presidente de la casa de remates, realizaba el inventario de bienes de una propiedad en el distrito 6 de la capital francesa. Entre muebles y objetos de arte apareció la pintura, sin que inicialmente se sospechara su autoría. “Al principio nadie creía que pudiera ser un Rubens, hasta que el profesor Nils Büttner, especialista en arte flamenco y presidente del Rubenianum de Amberes, identificó la obra a partir de una estampa de época”, explicó Osenat.

Tras meses de trabajo, el comité internacional de expertos con sede en Amberes reconoció oficialmente la autenticidad del cuadro. “Es una obra inédita, que nunca se había mostrado en público ni había pasado por una subasta. Un hallazgo excepcional para el mundo del arte”, añadió el rematador.

La pintura, de 105,5 por 72,5 centímetros, representa a Cristo crucificado en solitario, iluminado con fuerza en contraste con un cielo oscuro y tormentoso. Al fondo, tras un paisaje rocoso y verdoso del Gólgota, se observa una vista de Jerusalén iluminada. Se trata de una composición que, según los especialistas, refleja el inicio del barroco, etapa en la que Rubens desplegó toda su potencia dramática y cromática.

Aunque el artista realizó numerosos encargos para iglesias, esta obra parece haber sido concebida para un coleccionista privado. Su primer propietario conocido fue el pintor académico francés William Bouguereau en el siglo XIX. Después pasó a manos de la familia que residía en la mansión parisina donde fue encontrada, y desde entonces se perdió su rastro durante más de doscientos años.

“Durante siglos nadie supo de ella, hasta que reaparece ahora. Para mí es una justificación de nuestro oficio, y estoy muy orgulloso y feliz de este descubrimiento”, señaló Osenat.

Respecto a la subasta, prevista para fines de noviembre, el rematador indicó que la estimación inicial se sitúa entre 1,5 y 2 millones de euros, aunque reconoció que es casi imposible anticipar el precio final: “Es tan rara que no sabemos. Muchos museos podrían estar interesados”. Por el momento, todavía no hay instituciones ni coleccionistas que hayan visto el cuadro, ya que la noticia se acaba de hacer pública. La obra será presentada a la prensa la semana próxima y se exhibirá al público antes de su venta.

“Rubens es un pintor internacional, presente en museos de todo el mundo, de Estados Unidos a España, y esta obra merece ser vista por todos”, concluyó Osenat.

El hallazgo de este Rubens perdido no solo revaloriza el patrimonio artístico mundial, sino que reabre el debate sobre la cantidad de obras maestras que aún permanecen ocultas en colecciones privadas, a la espera de ser redescubiertas.