El analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, explicó este miércoles por la 750 cómo puede leerse el dato de inflación de agosto, que fue, según precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), del 1,9%, igual que en julio.

Para explicar qué hay detrás de este indicador, sobre todo en un mes marcado por la suba del dólar, Letcher comenzó señalando que, con estos números, el gobierno “tiene para festejar dos cosas”.

En primer lugar, dijo, que el dato no es superior al de julio, algo que marca que “el salto del tipo de cambio superior no se vio reflejado” de forma fuerte en el índice. Por otro lado, que varios rubros siguen retrocediendo en sus niveles.

Sin embargo, aclaró que hay más para indagar, cosas que no se aprecia a simple vista: “Los precios estacionales ayudaron mucho. Dieron negativo, menos 0,8 por ciento. Acá tenés frutas y verduras. Pero también como contracara, la inflación núcleo, ahí sí dio 2 por ciento. El mes pasado festejó que rompió la barrera y volvió”.

Todo esto, dijo, “muestra cierta resistencia hacia adelante”. “Transporte tiró para arriba, servicios también. Del otro lado tenemos recreación y cultura que no se movió y prendas de vestir que volvió a ser negativo”, añadió.

En este punto, Letcher observó: “Pero, ¿al calor de qué hay que leer esto? Al calor de los salarios, que están en el orden del 1 por ciento. A pesar de tener una inflación sensiblemente menor, este 1,9 por ciento no parece auspicioso si los salarios se movieron al 1 por ciento”.

En tanto, sobre el porqué no se sintió tanto el traslado a precios de la suba del dólar, dijo: “Lo que vimos es que los precios en algún momento se separaron del tipo de cambio. Tendrían que haber crecido menos. Todo lo que tiene que ver con panificado y la carne vacuna, que pesa mucho, desde que asumió Milei, creció mucho más que sus costos”.

“Dicho de otro modo, seguramente fue que tienen un colchón de precios que ya habían aumentado y les da un margen de no llevar todo a precios, al menos por ahora”, aclaró, finalmente.