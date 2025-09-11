El exgobernador de Salta y candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei, afirmó que el peronismo debe construir un “gran frente social” para ganar las elecciones en 2027, al tiempo que reveló detalles del encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, con quien se reunió esta semana luego de una década de vínculo congelado: “Las diferencias son nimiedades, hoy discutimos dos modelos de países distintos”.

En declaraciones a la 750, Urtubey afirmó que Milei fue el gran responsable de lograr la unidad con la exmandataria. “Fuerza Patria es la única fuerza nacional que tiene la capacidad para frenar el ajuste absurdo del Gobierno”, dijo el candidato a senador, que afirmó que la primera tarea del peronismo era garantizar la unidad.

“Cristina está súper enfocada en lo que hay que hacer en Argentina, con una mirada muy moderna respecto de la autocrítica que debemos hacer los peronistas. Naturalmente, está enfocada en la necesidad de tener responsabilidad en un momento complejo como el que vive Argentina y el que va a vivir este gobierno que no deja cagada por hacer”, resaltó el exgobernador salteño, que se mantuvo alejado del escenario político desde 2019.

Para Urtubey, “hay que ir a fondo para generar una nueva mayoría y cambiar la agenda del país”, aunque aclaró que “el presidente debe cumplir su mandato”, y señaló que “si logramos una mayoría en el Congreso haremos que la agenda empiece a virar hacia donde creemos que debe ir”.

“Milei siempre se manejó con provocación e irresponsabilidad. Mal que nos pese, le dio resultado. Es un desafío tener la inteligencia emocional para llevar este proceso de manera lógica, pero sin ceder a un modelo de país en el que no creemos. Hay una dialéctica muy marcada”, agregó el candidato.

Urtubey fue recibido esta semana por Cristina en San José 1111, donde cumple su pena de prisión domiciliaria. Allí asistió junto al diputado nacional Emiliano Estrada, y se transformaron en ser los primeros en ser recibidos por la exmandataria tras el aplastante triunfo de Fuerza Patria el domingo en la provincia de Buenos Aires.

El exgobernador resaltó además el impacto del ajuste en las provincias, y dijo que “cuanto más te alejás de Buenos Aires, más se siente la ausencia del Estado”, y cuestionó el “retiro del gobierno en término de sus responsabilidades” que se siente “en lugares donde el mercado no ordena variables”. “El mercado no construye escuelas, rutas ni hospitales, ni le da medicamentos a los discapacitados o enfermos oncológicos”, aseguró.

“Se siente la brutalidad por la inacción del gobierno, pero también por la restricción de recursos a las provincias y municipios. Entonces, es una profecía autocumplida: el Estado da menos respuestas y justifica el relato del gobierno de que el Estado debe desaparecer porque no sirve”, agregó.