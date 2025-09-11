En un duro editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de vetar el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica y aseguró que “la crueldad alcanzó un pico aún más alto”. “Es como si escalaran en la estupidez y clavaran bandera en la cima”, dijo sobre el discurrir del Gobierno, sordo y de espaldas al Congreso y el pueblo entero.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Fue un día violento el de ayer. La chica de Mendoza, revólver en mano. El asesinato del trumpista en Utah. El ajuste y represión de Macron en Francia. El veto de Milei. Distintas formas de agresión, pero todas ellas desprendimientos de la furia cotidiana en la que se vive.

Cuando en la columna de IP anuncié a las 19:30 el veto impuesto al presupuesto universitario me pareció que la locura de la derecha alcanzaba su máxima expresión. Porque es intolerable lo que hace el sistema. No es solo eso.

Hoy la mafia de Clarín titula: "Vetan la ley que les daba más plata a las universidades". Dejemos de lado la redacción que usa "les daba" en vez de "le daba a las universidades". Pensemos que hubo una gente, unos tipos, no Milei, no el gobierno, que vetaban. ¿Quiénes vetan? Y la palabra es "plata", no presupuesto. "Plata" suena mucho más feo. Son una mafia: solo que hay que saberla ver. Suena feo palta, tiene gusto a platita.

Al rato vino lo del Garrahan, y con el exabrupto, la crueldad alcanzó un pico aún más alto. Como si escalaran en la estupidez y clavaran bandera en la cima. Y como es una tras otra, se piensa en un boxeador golpeado en el rincón pero que se niega a que le arrojen la toalla.

"Nosotros" —un yo de todos— piensa en salir de marcha otra vez hacia el centro del ring, dar la pelea, levantar la guardia y pensar que habrá octubre. Y que ese gobierno vapuleado de septiembre tendrá que recibir otra andanada de jabs (golpes) llamados votos que le pintan la cara. Será así, porque es lo único que nos queda ante esta furia desatada de las antipolíticas del sistema.

El FMI salió a decir el lunes que apoyaba al gobierno. Los mercados siguen apostando a la locura de Milei porque todo lo que haga contra el pueblo les complace. El círculo rojo, el establishment, necesitaba un Milei. Ahí lo tienen. Le sacarán el jugo hasta gastarlo, pobrecito. Y después empuñarán a Schiaretti o Villarruel si hace falta. Pero lo hecho, hecho está y es lo que querían. Milei son ellos.