La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, también conocida como FBI, anunció haber hallado el arma con la que mataron a Charlie Kirk, el activista de la ultraderecha y aliado del presidente Donald Trump.

Según informó el agente especial del FBI Robert Bowles en una conferencia de prensa celebrada en Orem, pudieron recuperar el rifle. En este marco, indicó que el autor de los disparos "parece tener edad universitaria" y que "se integraba bien en una institución universitaria".

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de gran potencia", precisó. El arma habría sido recuperada "en una zona boscosa" a donde huyó el tirador. El laboratorio del FBI está analizando el arma.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah Beau Mason indicó que el asesino se desplazó por el techo de los edificios del campus y señaló que desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano. No obstante, remarcó que su organismo posee "buenas imágenes del sospechoso".

"Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo", sostuvo el funcionario. También afirmó que confía en las capacidades del equipo conjunto que investiga el asesinato, formado por su departamento y el FBI.

Una persona que había sido detenida durante la investigación del asesinato fue puesta en libertad horas después, por lo que el atacante aún es intensamente buscado. El gobernador de Utah, Spencer Cox, definió el incidente como "un asesinato político".

Kirk, cofundador de Turning Point USA, falleció este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Tenía 31 años y era dueño de una enorme influencia en la política estadounidense.

En ese sentido, había contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca. Además, era un ferviente defensor del derecho a la libre portación de armas.