Las expectativas son altas mientras Sophie Turner asume el papel de un personaje tan icónico como Lara Croft en la próxima serie de Tomb Raider. Reconocida por su interpretación de Sansa Stark en Game of Thrones, Turner se embarca ahora en la encarnación de la emblemática arqueóloga en una colaboración entre Amazon Prime Video y varios pesos pesados de la industria, con Phoebe Waller-Bridge como creadora y guionista. El rodaje comenzará en enero de 2026.

El legado perdurable de Lara Croft

El legado del personaje de Lara Croft en la cultura popular es indiscutible, con interpretaciones previas a cargo de actrices de renombre como Angelina Jolie y Alicia Vikander en adaptaciones cinematográficas. Ahora, bajo la dirección creativa de Waller-Bridge, se busca no solo mantener, sino también revitalizar la esencia del personaje. Turner, entusiasmada con el reto, se prepara para interpretar a una Croft contemporánea que promete honrar el legado de sus predecesoras y explorar nuevas facetas de valentía y determinación.

Una producción con un equipo de alto nivel

El equipo detrás de esta esperada serie de Tomb Raider garantiza una producción de alta calidad, con la participación de Story Kitchen, Legendary Television, Amazon MGM Studios y Crystal Dynamics, los creadores originales del videojuego. Jonathan van Tulleken estará a cargo de la dirección, asegurando que la serie no solo satisfaga a los seguidores de la saga, sino que también atraiga a nuevas generaciones con sus aventuras dinámicas y visualmente impactantes.

Impacto cultural y expectativas a nivel global

El regreso de Lara Croft en la plataforma de Amazon Prime Video representa una oportunidad para revitalizar una franquicia legendaria y consolidar la apuesta de Amazon por adaptar videojuegos exitosos a la pantalla. En un mercado competitivo, donde Netflix también incursiona en el universo de Tomb Raider con versiones animadas, la presencia de Turner añade un valor significativo al nuevo proyecto. Vernon Sanders, jefe de Televisión Global de Prime Video, asegura que no se escatimarán recursos para ofrecer una experiencia memorable, llena de aventuras y con un impacto resonante en audiencias de todo el mundo.

La elección de Sophie Turner refleja una estrategia audaz al optar por talento joven y experimentado para interpretar personajes icónicos, combinando el respeto por el material original con una visión renovada. Este anuncio ha generado gran expectación entre los fanáticos de la saga, que esperan con interés el resultado del trabajo del equipo creativo liderado por Turner y Waller-Bridge. Las expectativas son elevadas, pero el optimismo prevalece ante la promesa de una serie a la altura de la legendaria Lara Croft.

