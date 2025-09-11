La diputada nacional de Encuentro Federal Mónica Fein le respondió al Gobierno y negó que sean cinco mil millones de dólares los recursos necesarios para cubrir a los discapacitados. Además, sostuvo que "gran parte de los recursos lo tienen que cubrir las obras sociales".

"Creo que plantear que es un problema presupuestario, en un Gobierno que no tiene presupuesto hace dos años, y que nos digan que no les decimos de dónde sacar los recursos cuando fueron ellos los que decidieron no tener Presupuesto, también demuestra la chantada que son”, apuntó, en diálogo con la 750.

"Se quedan con la plata de los ATN, que parece que también van a vetar esa ley. Se quedan con los recursos de los impuestos de los combustibles, que son de las provincias. Es decir, se quedan con los recursos coparticipables, pero de eso no podemos hablar", agregó.

Para la exintendenta de Rosario, este freno legislativo a la motosierra de Javier Milei es muy importante, ya que después de más de 20 años se rechazó un veto en el Senado y la Cámara de Diputados.

"El oficialismo dijo en algún momento que iba a modificar el nomenclador, que hace dos años está planchado, pero no lo hicieron. Le mintieron a la gente con discapacidad, a los prestadores", señaló.

Asimismo, destacó que el rechazo al veto presidencial fue "no solo por la falta de sensibilidad, sino también por la mentira".

"Va a pasar lo mismo con el Garrahan. He estado en salud y eso se resuelve fácilmente. No lo resuelven porque no les interesa resolver los conflictos graves de la sociedad", dijo.

"Modificar la red del Garrahan y mejorar los salarios de los trabajadores no es un tema de alto impacto, es una decisión de abandono. Por eso el miércoles que viene, muy probablemente, rechacemos el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica. Vamos a rechazar la actitud de veto permanente de este Gobierno, donde no genera diálogo, donde no manda Presupuesto", concluyó.