Un álbum familiar

La más reciente visita de Enrique Breccia por Argentina no pasó desapercibida para dibujantes y editores. Mientras asistía a charlas y se reunía con colegas, bajo su supervisión aparecieron algunos libros indispensables, como un volumen recopilatorio de Los enigmas del Pami, memorables historias en clave humorísticas que hizo con Carlos Trillo. En esa línea “jodona” incluye, además, dibujos inéditos, la mítica “El reino azul” y otras historietas poco conocidas. También apareció Metro-carguero en una edición de un solo tomo, donde ofició de guionista y dejó el tablero de dibujo para que despliegue su clasicismo inolvidable Domingo Mandrafina. Y, por si fuera poco, se publicó en Mar del Plata una rareza. Se trata de una edición pensada tanto para coleccionistas como para aquellos que por primera vez se acercan a su universo dibujado: Su plumín es un facón. “No se trata de un trabajo biográfico, sino más bien de un volumen contenedor, semejante a una caja donde uno atesora diversas cosas sin seguir un orden, solo de manera emotiva y afectiva”, dice el marplatense Claudio Herrara, editor del sello Rayos y Centellas. El titulo elegido para el libro juega con la otra gran pasión del dibujante: el campo y los criollos, y además alude también a su reconocido carácter sin medias tintas. Además de historietas cortas y poco conocidas, pinturas, ilustraciones, notas, entrevistas, y un detalle de su recorrido laboral tanto en el país como en Europa, el trabajo reúne notables y muy poco vistas fotografías del dibujante y de su familia. Algo que completa una edición que termina funcionando como oportuna guía para entender el desarrollo creativo de un artista único, acaso el último gran dibujante argentino.

Alma en venta

Se sabe que durante los últimos años, el derrotero de Morrissey ha devenido en sembrar polémicas con sus opiniones personales. Pero por estos días sus fans están bastante anonadados ya que hasta el momento nunca se había metido con sus propias canciones. Es que ahora, en un comunicado titulado dramáticamente Un alma en venta, el líder de The Smiths anunció que ha puesto a disposición del mejor postor todos los derechos de su histórica banda. Es decir: el nombre de la agrupación, el muy icónico arte de portadas, todos los derechos de merchandising, todas las canciones, grabaciones y todos los derechos contractuales para publicar el material. Es difícil saber si lo dice en serio ya que para todo esto, simplemente ha dado un mail público donde recibir ofertas. Pero lo cierto es que se ha manifestado con toda afectación: “Ahora quisiera vivir desvinculado de aquellos que no me desean más que maldad y destrucción, y esta es la única solución”, escribió el músico. Vale decir que durante los últimos años, Moz vive un entuerto con su ex colega Johnny Marr, a quien acusó de querer quedarse con el control total de The Smiths registrando la marca a su nombre. A lo que el guitarrista replicó que sí lo hizo, en 2018, pero para “proteger” el nombre de la banda, al descubrir que no pertenecía a ninguno de sus miembros y no recibir ninguna respuesta del mismo líder.

Vida de perros

La muerte de un compañero de vida animal es uno de los dolores punzantes que puede experimentar un humano en la vida. Algunos países incluso han instalado la licencia médica para este tipo de duelo. Por eso, por estos días, han despertado gran interés dos ensayos clínicos en Estados Unidos que están reclutando miles de perros, y a sus dueños, en busca de probar que es posible alargar la vida de las mascotas. Para eso varios perros de distintos tamaños serán testeados: por un lado, con un medicamento no revelado que busca generar el efecto de la supresión calórica, y por otro, con rapamicina, un fármaco usado a menudo para evitar que el cuerpo rechace órganos trasplantados. Si tienen éxito, los procedimientos podrían alargar hasta tres años la vida canina, lo que en años humanos equivaldría a veinticuatro años de vida. Los expertos en envejecimiento humano están observando estos estudios con gran interés. Porque, por supuesto, por más que los humanos quieran a sus perros, las farmacéuticas saben que los humanos quieren muchísimo más a su propia juventud. Y ya que los perros comparten entorno, costumbres y exposición ambiental con las personas, cualquier resultado positivo en perros se considera relevante para futuros tratamientos contra el envejecimiento en humanos.

Los valores patrios

Una clásica cadena de comida sureña llamada Cracker Barrel, famosa en las rutas estadounidenses por su decoración y recetas de antaño, ha tenido que hacer cambios en su estética después de estar envuelta en una polémica que involucró hasta al mismo presidente Donald Trump. Aunque lo correcto sería decir que la cadena más bien ha tenido que echar atrás los cambios que quería hacer para modernizar su marca, y dejarlo todo tal y como estaba. Es que después de anunciar que Cracker Barrel adoptaría un logotipo simplificado que solo incluiría el nombre del restaurant y quitaría su clásica imagen de un anciano con overol apoyado en un barril con la frase “Old Country Store”, la marca empezó a recibir una gran oleada de críticas en redes sociales, y algunos amenazaron incluso con boicotear la cadena in situ si es que se seguía adelante con los cambios. La polémica incluso llegó a la Casa Blanca, donde Trump, que no se priva de nada en su cuenta de X, opinó: “Cracker Barrel debería volver a su antiguo logotipo, admitir un error basándose en la respuesta de los clientes (la encuesta definitiva) y gestionar la empresa mejor que nunca”. Parece que el logo es percibido como un clásico de la identidad norteamericana y la idea de cambiarlo parecía una provocación al público republicano, a los conservadores y especialmente al movimiento Make America Great Again, que ha generado sendos repudios en redes sociales para defender los supuestos valores patrios, y también expatriar a los supuestos wokes, o los progresistas. El cambio de Cracker Barrel era parte de una renovación de marca que incluía actualizar los restaurantes desordenados y llenos de antigüedades con una pintura más clara y muebles modernos. Pero sucedió que las acciones de la cadena cayeron más del diez por ciento desde que se presentó el nuevo logo, y la compañía tuvo que reconocer el aparatoso fracaso y echar todo lo dicho para atrás. En un comunicado, la cadena aseguró que muchas cosas no cambiarán en sus restaurantes, incluidas las mecedoras en sus porches delanteros, así como la cultura americana vintage y las antigüedades esparcidas por todos sus restaurantes. Y por supuesto, admitió escuchar a su público y enfatizó que el logo quedará igual. Parece que desde entonces, las acciones subieron un siete por ciento.