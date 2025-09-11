La CGT Regional La Plata destacó los resultados obtenidos por Fuerza Patria en las elecciones provinciales donde superó por más de 13 puntos a La Libertad Avanza. Subrayó, entre otras cosas, el valor de la participación que superó el 60 por ciento, la importancia del desdoblamiento como estrategia política, y sostuvo que el triunfo abre “una perspectiva esperanzadora hacia el futuro”.

En un comunicado firmado por Julio César Castro de Obras Sanitarias, Héctor Nieves de UPCN y Antonio Di Tomasso de la UOM, la central obrera que representa a 70 gremios y más de 500 mil afiliados señaló que “el gobernador Axel Kicillof fue quien tomó las riendas, se puso al frente y fue parte fundamental en hacer posible una unidad en la que muchos descreyeron”. Al respecto, apuntaron: “No tenemos techo, quienes así lo piensan se equivocan”.

El triunvirato que conduce la delegación regional platense de la CGT indicó que la victoria del peronismo demostró que el desdoblamiento electoral propuesto por Kicillof “funcionó”. “Pusimos las necesidades de nuestra gente en el centro de la agenda y lo seguiremos haciendo”, señalaron, al tiempo que agregaron que “los resultados son contundentes y abren una perspectiva esperanzadora hacia el futuro”.

“Esta gran elección que se hizo en el amplio territorio bonaerense es la reafirmación de nuestra lucha incansable, un pueblo que no olvida que la salida es colectiva y por eso decidió poner un freno a las políticas de ajuste y a las medidas despiadadas contra los más débiles”, fue otro de los párrafos en el comunicado de la regional que representa a los trabajadores de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, General Paz y Punta Indio.

En el marco de la unidad del peronismo, lanzaron una invitación “a todos los sectores que comparten los valores de justicia y equidad, con la certeza de que el pueblo bonaerense ya eligió el camino”.

Titulado ‘Respaldo contundente al futuro colectivo’, el texto difundido por la CGT platense puso en valor la participación electoral que, contra pronósticos privamos que aseguraban una asistencia menor al 55 por ciento, fue de más del 60 por ciento de los bonaerenses habilitados para votar.

“En este camino de reconstrucción pisamos cada vez más fuerte; por eso, más que nunca tenemos que cuidar nuestros derechos conquistados, porque no vamos a aceptar dar un paso atrás”, señaló el triunvirato.

En marzo de 2023, Castro, Nieves y Di Tomasso encabezaron un acto por la normalización de la regional tras 17 años de disputas. Allí estuvo Kicillof y fue de las primeras manifestaciones populares que pidieron por su reelección, un hecho que se consumaría seis meses después.

Para los dirigentes sindicales, el gobernador “se puso al hombro la elección bonaerense y se levanta con solidez como conductor político de la etapa que viene”. “Desde la Unidad y como Movimiento Obrero, debemos afianzarnos en la lucha de la defensa de cada puesto de trabajo, la soberanía y la justicia social. Estos son nuestros pilares, y son innegociables”, afirmaron.

“Desde la CGT Regional La Plata nos ponemos de pie para defender lo logrado y para seguir construyendo, junto a todo el campo popular, una Argentina soberana, justa e inclusiva”, apuntaron sobre el final.