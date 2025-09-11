Militantes y miembros de la comunidad de Dos Hermanas (Misiones) denuncian una serie de aprietes, atentados y amenazas a vecinos por conflictos por la tierra en el municipio.

"Empezó hace cosa de un mes con la detención ilegal de cinco hermanos pertenecientes a una familia, que los tuvieron presos más de ocho días, en un conflicto por la tierra, por la madera nativa que había en esa tierra", comenzó la docente y militante por el derecho a la tierra Nuria Lantos, en diálogo con la 750.

Dos Hermanas se convirtió en municipio en mayo de 2025, a partir de un crecimiento comercial y poblacional sostenido. Ubicado cerca de Bernardo de Yrigoyen, tiene cerca de 11.000 habitantes, pero el proceso de su poblamiento se dio, según explicó Lantos, de forma desordenada, particularmente con cuestiones relacionados a los títulos de propiedad de la tierra. Algunas familias de dos o tres generaciones viven en terrenos sin documentación.

"En algunos casos son tierras fiscales y en otros tierras privadas de dueños que nunca nadie vio y que, cada tanto, aparece alguien con un papel de dudosa procedencia queriendo desalojar vecinos", contó Lantos en Escuchá Página|12.

Según dijo la docente, en los últimos meses hubo una escalada de violencia en estos hechos. A ella misma le prendieron fuego el auto en la madrugada del martes a metros de su casa y en la chacra de una de sus alumnas, un hombre irrumpió a los tiros. Fue en ese momento que se decidió convocar a una reunión y asamblea popular por la tierra para notificar y pedirle al gobierno de la provincia de Misiones que conforme una mesa de trabajo para empezar a regularizar las tierras. Pero la reacción contra los vecinos no tardó en llegar.

"Evidentemente, esa reunión molestó porque, si se regulariza la tierra, mucha gente que especula y hace negocios de compra venta espuria se van a ver perjudicados y creemos que en ese marco se da el ataque que sufrimos", explicó Lantos.

La situación afecta tanto al área rural como al casco urbano por lo que la plata detrás del loteo y regularización de los terrenos es mucha. "Hay muchísimas personas que podrían ser responsables, esto es una zona de contrabando, estamos en la frontera seca con Brasil y una de las formas de justificar ingresos es la ganadería, después hay empresarios madereros de toda la provincia, no se podría señalar a uno solo, sino que es un modus operandi en la zona, lamentablemente", reveló.