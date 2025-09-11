Luego de varios rumores, fotos robadas por los paparazzis, y hasta versiones de terceros en discordia, Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su romance. Lo hiceron, como ya es habitual en estos tiempos, a través de las redes sociales, donde sorprendieron a sus seguidores al compartir su primera foto juntos.

La artista rosarina y el joven futbolista estrella del FC Barcelona posaron juntos en una selfie distendida y sonriendo, evidenciando la complicidad entre ambos. La imagen, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, despertó la expectativa de los fans y le puso fin a los rumores sobre el vínculo entre los jóvenes.

No solo es la primera vez que ambos deciden mostrarse juntos publicamente, sino que se da justo un día después de que la cantante hablara por primera vez de su situación sentimental, al asegurar que "está muy enamorada".

Fue en el marco de un desfile organizado por la marca Desigual para presentar su nueva línea premium, donde Nicki Nicole fue abordada por periodistas que le consultaron directamente sobre su vínculo con Yamal, y casi sin pensarlo, respondió: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa, confirmaron de manera oficial la relación que aún se ponía en duda y fue objeto de rumores de infidelidad en un corto lapso de tiempo.

La presencia de Nicki en España responde tanto a compromisos profesionales como a su vida personal. “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, manifestó la cantante, quien destacó el ambiente positivo que la rodea en la ciudad.

Su participación en el evento de Desigual, donde compartió escenario con figuras como Becky G, reforzó la imagen de una artista en pleno auge tanto en lo personal como en lo profesional.