El circuito argentino profesional de padel se llevará a cabo, por primera vez en la historia, una fecha en un centro comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

El Argentina Padel Tour reunirá a los mejores jugadores del país en el Abasto Shopping de la avenida Corrientes 3247, del viernes 12 al domingo 14 de septiembre. El sitio será en Plaza Zorzal del 1er piso, con entrada libre y gratuita. El certamen repartirá mas de seis millones de pesos en premios.

La espectacular y llamativa locación para un torneo tiene un solo antecedente, cuando Leonardo Augsburger y Alex Chozas jugaron una exhibición, justamente en el Abasto Shopping en el año 2022.

El inicio será este viernes desde las 14 horas, por los 1000 puntos que otorga el certamen para el ranking nacional, con los mejores jugadores del país como Mandrile, Altmaier, Caluva, Res, entre tantos.

Argentina Padel Tour es el circuito de padel profesional que se lleva a cabo en toda la República Argentina. Está diseñado para promover y desarrollar la actividad en el país, y ofrece a los jugadores la oportunidad de competir en diferentes torneos a lo largo de la temporada.



