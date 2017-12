El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, intentó justificar el bono de 500 mil pesos que le pagó Sociedad Rural al concluir su función como presidente de la entidad para asumir como integrante del gabinete de Mauricio Macri. Aseguró que se trató de una “liquidación de sueldos pendientes” y también que ese movimiento de dinero se hizo “con la mayor transparencia”. “Es algo normal de donde venimos, pero parece extraordinario”, trató de convencer Etchevehere sobre la particular transacción. “Se cerró la actividad con la entidad anterior, se liquidaron los sueldos pendientes y eso se hizo con la mayor transparencia”, insistió al hablar con la prensa tras un acto en Entre Ríos.

Etchevehere, que asumió como ministro el 21 de noviembre pasado, explicó que el cargo de presidente de la Sociedad Rural que él ocupaba es remunerado. “Se le paga un sueldo al presidente y al vice porque la entidad pide que se deje la actividad particular del dirigente. Para que éste la pueda dejar, se le da una remuneración para que pueda seguir adelante con su vida”, detalló.

“Como en cualquier actividad profesional, cuando se termina se liquidan los sueldos. Se cerró la actividad con la entidad anterior, se liquidaron los sueldos pendientes y eso se hizo con la mayor transparencia, a través de una comisión directiva y la verdad que no hay mucho más que explicar”, sintetizó. El ministro dijo haber consultado al iniciar las gestiones para recibir el dinero y aseguró: “Por escrito me dijeron que no había ningún tipo de incompatibilidad porque se entiende que venía de una actividad laboral anterior”.

El bono de 500 mil pesos fue aprobado por la asamblea del consejo directivo de la Sociedad Rural en una votación dividida, que terminó con 14 votos favorables y 11 negativos y varios enojados. Un grupo de delegados del distrito 2 elevó una nota en donde calificaron el hecho como “un pésimo ejemplo y antecedente” que afecta tanto el “buen nombre y honor” de la Sociedad Rural como “al sector Campo”. En esa nota que enviaron al actual presidenta de la SRA, Daniel Pelegrina, le agradecen a Etchevehere por sus cinco años de gestión pero afirman que “la persona de campo es austera, y esta conducta es profundamente contraria a la filosofía que caracteriza al productor”. Por ese motivo, solicitaron que la suma pagada al actual ministro “sea devuelta a la SRA a la brevedad”.

Como ya sucedió en otros casos de flagrante conflicto de intereses de la gestión de Cambiemos, la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso amaga con tomar cartas en el asunto aunque los expedientes suelen terminar en un aval al funcionario apuntado. Según trascendió, Alonso le habría mandado un mensaje al ministro de Agroindustria para que brinde sus explicaciones sobre el bono. Ya cuando asumió, la titular de la OA le mandó una nota con recomendaciones basadas en la ley de Ética Pública. Allí le advirtió que al actual ministro que sólo podría recibir dinero de la SRA si era en concepto de “honorarios adeudados devengados con anterioridad al ejercicio de la función pública por tareas que hubiese realizado en forma previa”. De acuerdo a la explicación que dio ayer Etchevehere, Alonso le dará el visto bueno.