El encuentro de referentes sindicales que no forman parte del Consejo Directivo de la CGT, realizado ayer al mediodía en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, sirvió para encontrar coincidencias en cuanto al futuro de la central obrera. Si bien al final predominó el espíritu de fin de año esto no evitó las charlas en pequeños grupos. La mayoría de los presentes coincidió en la necesidad de reformular, al menos en el corto plazo, la estrategia para enfrentar la reforma laboral luego de que el gobierno anunciara que se debatirá en febrero próximo. Este sector, donde hasta ahora participan los gremios de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), un sector del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros sindicatos, no comulga con la letra del proyecto que el triunvirato de la CGT consensuó con el gobierno central. Acordaron volver a encontrarse, incluso durante enero, ante la necesidad de iniciar un proceso que amplíe las alianzas sindicales que debe desembocar en un nuevo perfil de la central obrera. Para estos gremios el formato de una conducción tripartita ya cumplió su ciclo, no sólo porque no superó las diferencias y desconfianzas entre los sectores que eligieron a los miembros del triunvirato, sino porque además llevaron adelante una estrategia que no logró transformar a la central obrera en una referencia de resistencia a las políticas de ajuste que aplicó el gobierno.