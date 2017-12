El rabino Sergio Bergman se sumó a los ministros que cierran el año con despidos. La cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable notificó a 24 trabajadores que sus contratos no serán renovados. La mayoría se de- sempeña en la sede central, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también hay cesanteados en las provincias de Salta, Tucumán y Formosa. En La Plata, los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que maneja licitaciones para escuelas y jardines de infantes, tomaron su edificio ante la no renovación de un centenar de contratos. Mientras tanto, los delegados de la Televisión Digital continúan las negociaciones por la reubicación de los 160 despedidos de TDA Contenidos. Ayer, los trabajadores de TDA no pudieron ingresar al edificio del CCK, donde el miércoles habían hecho una ocupación pacífica que de- salojaron ante la promesa de que les harían una mejor oferta: al regresar para la audiencia fijada, encontraron el edificio vallado. Por este motivo, decidieron esperar la resolución de las negociaciones acampando en la esquina del lugar. El número de estatales echados llega a unos 600 en lo que va de diciembre. En la administración pública estos son los días más difíciles del año porque el 31 de diciembre vencen los contratos de miles de precarizados. El ajuste que diseñó el Ministerio de Modernización es del 15 por ciento de las dotaciones: unos 19 mil trabajadores estatales son considerados “sobrantes” por el Gobierno. El mecanismo utilizado en las últimas semanas fue el de los despidos por goteo. Ayer, por ejemplo, a los 14 del Ministerio de Ambiente se sumaron dos en Radio Nacional y un número todavía no determinado en la planta de Azul de Fabricaciones Militares, que amaneció rodeada de un fuerte operativo de seguridad. La semana pasada hubo 35 despidos en la planta de Fray Luis Beltrán y 15 en la sede central de FM. Y la anterior, 30 en la Fábrica de Villa María y 29 en Río Tercero. Se trata de un conteo sujeto a variaciones, porque la movilización y la intervención de los gremios viene logrando revertir un porcentaje. Este es el caso del Ministerio de Energía, que desafectó a 140 trabajadores de su call center; luego ATE Capital logró la extensión de los contratos por tres meses, con la promesa de capacitar y relocalizar a los afectados.