La cátedra Libre: "Democracia y Autoritarismos en la vida cotidiana" propone para hoy, a las 10, el encuentro “Quiebre del estado de derecho. Los riesgos del autoritarismo”, a cargo de Matilde Bruera y Juan Giani, quienes dialogarán sobre "los temas candentes ligados a la batalla cultural y el retroceso en los derechos ciudadanos que vivimos en la actualidad, aportando perspectivas para la consolidación de la democracia". La actividad será en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Artes (Entre Ríos 758), y tiene como disparador que "la consolidación de nuevos autoritarismos es un hecho que habilita sospechas acerca de la posibilidad de sostener las instituciones democráticas tal como se entendieron hasta el momento". La Cátedra libre “Democracia y autoritarismos en la vida cotidiana” propone reflexionar y construir acciones colectivas a fin de compartir saberes y ampliar espacios de encuentro para la construcción de una sociedad solidaria que sea capaz de sostener y defender la democracia.