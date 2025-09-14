“Lo que Argentina viene viviendo hace un tiempo y yo creo que empieza a notarse ahora, es que este es un gobierno nacional que lo que hizo fue incrementar la deuda en muchos aspectos. Esto es lo mismo que pasa en tu casa, vos podés pensar 'me entra tanta guita, no gasto más que esto'. Ahora si vos, en realidad, no pagás la luz, el gas, no arreglás el baño, dejás un caño roto, en realidad no estás ahorrando, ni estás generando superávit, lo que estás haciendo es comprometer más deuda a futuro».
(Intendente Pablo Javkin en declaraciones al programa "Digamos todo" de LT3, sobre el plan económico de Milei)