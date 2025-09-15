La vida de Andrea, una mujer de clase media, cambia drásticamente cuando su hijo de 18 años acaba en la cárcel acusado falsamente de un delito menor que no cometió. Ahora ella debe dedicar sus días a liberarlo de la cárcel. Con Natalia Oreiro y Amparo Noguera. (Nuevo Monumental a las 21 y en Showcase a las 19.40)
