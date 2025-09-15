El lunes 29 de este mes de septiembre, los trabajadores mercantiles vamos a celebrar el Día del Empleado de Comercio y por lo tanto la jornada transcurrirá como un feriado para nuestro sector. En ese contexto, no abrirán ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas. Esto se acordó en una reciente reunión donde, además, se aclara que “el lunes que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal”. Es decir, si ese día 29 el trabajador tiene franco, no lo pierde y debe ser trasladado a otra jornada. Todos los detalles quedaron establecidos en un acuerdo de partes donde se señala que, si bien la ley 26.541 instituye el 26 de setiembre de cada año como nuestro Día, se trasladará al 29 “a los fines que los empleados de comercio puedan celebrar en dicha fecha su día, con todos los alcances de la mencionada ley”. Son firmantes de la citada resolución, nuestra Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

