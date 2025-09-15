Esta mañana comienza el juicio al exfiscal regional Patricio Serjal, y al exempleado judicial Nelson Ugolini, por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, entre otros. En el debate, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato piden penas de 12 y 5 años de prisión, respectivamente.

A Serjal de 48 años, se lo acusa por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador en concurso ideal con cohecho pasivo agravado por falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público en concurso real con los delitos de omisión de persecución y peculado de servicios éstos últimos en concurso real entre sí. Fiscalía solicita la pena de 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.

En tanto, sobre Ugolini, de 38 años, recae la acusación por los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembro en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario. En su caso, se solicita la pena de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos.

El tribunal está integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese. Se prevé que el debate se extienda durante unas tres semanas, según indicaron esta mañana los fiscales.