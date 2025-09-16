Un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el actual fiscal Regional de Rosario y al menos media docena de fiscales y funcionarios judiciales declararán como testigos durante las próximas tres semanas en el Centro de Justicia Penal donde ayer comenzó el juicio oral al ex fiscal Regional, Patricio Serjal, y a su subordinado Nelson Ugolini. Esa es la magnitud del caso que hace cinco años conmovió a la política y al Poder Judicial santafesinos y que llegó a debate. Ambos están acusados de proveer cobertura judicial a una asociación ilícita liderada por el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, ya condenado, y el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, recientemente imputado en la causa, una vez que solicitó que sus pares le retiraran los fueros que le otorgaban inmunidad de proceso.

Por la misma causa, iniciada en 2020, fueron condenados en juicios abreviados el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, señalado como quien cobraba las coimas que Peiti pagaba en dólares para obtener protección judicial y datos sobre investigaciones que lo involucraban.

El mismo camino recorrió el propio Peiti, que al igual que Ponce se acogió a la controvertida figura del imputado arrepentido y apuntaron las posibles responsabilidades penales de sus superiores, a cambio de una pena de tres años de cumplimiento condicional.

El comisario retirado Alejandro Torrisi y Flavia Broin –pareja de Maximiliano “Cachete” Díaz, un ladero del jefe de la narcobanda Los Monos Ariel “Guille” Cantero-, recibieron también penas menores en procedimientos abreviados. Díaz es quien organizó el ataque a tiros al casino City Center en el que fue asesinado un apostador que fumaba en un balcón, y en cuyo teléfono los investigadores encontraron las pistas que llevaron a construir la causa por juego clandestino con Peiti como centro.

La acusación

La primera audiencia se inició con la lectura de la acusación por parte los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato, quienes pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para Serjal, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado.

En el alegato de apertura, adelantaron que solicitarán 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para el subordinado Ugolini, por integrar esa presunta asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario.

Fabbro acusó a la empresa criminal de “usufructuar el dinero ilícito de juego clandestino para lo cual no se contaba con autorización legal”, y sostuvo que “la participación concreta de los acusados en esta empresa delictiva fue darle cobertura judicial al resto de los imputados”.

Para eso, precisó, “omitieron perseguir delitos y entregaron información reservadas para hacer fracasar investigaciones” que tenían como sospechoso a Peiti, que llegó a manejar 200 salas ilegales. La fiscal enumeró algunos hechos como una reunión de Serjal con Traferri el 24 de abril de 2017, que consideró la fecha de inicio de la asociación ilícita.

“El ex fiscal fue el organizador de la cobertura judicial en cuanto esa fue una de las finalidades, y el beneficiario era Leonardo Peiti, quien se dedicaba a explotar el juego ilegal a cargo de la recaudación y distribución del dinero”, sostuvo Fabbro, quien también detalló algunas conductas de Serjal, como un viaja a Buenos Aires donde se habría encontrado con Peiti en un hotel para plantearle que tenía que aumentar los pagos que hacía mensualmente a cambio de la “protección”.

Serjal también habría actuado para abortar una investigación contra Peiti en Melincué por juego clandestino, que llevaba adelante el fiscal Matías Merlo, actualmente a cargo de la Fiscalía Regional Rosario. Por eso fue convocado como testigo del juicio, del mismo modo que el ministro de la Corte Suprema, Jorge Baclini, quien entonces era el fiscal General de Santa Fe y fue quien acercó a Peiti a declarar como arrepentido, a instancias de su abogado defensor, Luis Rossini.

Teléfonos en reserva

La defensa de Serjal, que comparten los abogados Renzo Biga e Ignacio Carbone, solicitaron al inicio del juicio incorporar “prueba nueva”. Es decir, elementos que consideran evidencia importante para el debate oral que se produjo una vez iniciada la apertura del proceso, en mayo de 2023.

Biga ofreció al tribunal las testimoniales de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, quienes denunciaron penalmente a su par, Matías Edery, por delitos de acción pública, al considerar que protegió a una mujer que era su informante, pero que a la vez debió imputar por la comisión de delitos. Se trata de Mariana Ortigala, ladera junto a su hermano Rodrigo del capo narco Estaban Alvarado, quien luego de ser baleada y distanciarse de él, buscó protección a la sombra del enemigo de Alvarado, el jefe simio “Guille” Cantero.

Ortigala cumple prisión preventiva al ser acusada en una causa por extorsión a un comerciante rosarino, como parte de una banda liderada desde prisión por el multicondenado Cantero. También es investigada como presunto testaferro de propiedades de “Guille”.

Además, el defensor de Serjal pidió que se incorpore al juicio la extracción forense de dos teléfonos que pertenecieron a Ortigala, que reclamaron a varios fiscales y tribunales, pero nunca pidieron obtener bajo el fundamento de que se trata de información “reservada”. Allí se supone que existe evidencia del vínculo entre Ortigala y Edery, quien junto al fiscal Luis Schiappa Pietra fueron quienes llevaron adelante la investigación contra Peiti, Serjal y Traferri, aunque luego fueron aparatados del caso.

“Lo que esta defensa va a probar ante este tribunal que, en esta causa, en sus comienzos, hubo un direccionamiento en las investigaciones. Vamos a intentar probar que cuando se da la génesis de este proceso mediático, se acreditará que hubo un plan armado por los investigadores con informantes ilegales, como Mariana Ortigala y su hermano, que estaban dirigidos a que Peiti declare para arriba”, dijo el abogado Carbone. Para arriba era hacia Serjal y Traferri.

El senador también hizo en su momento el mismo planteo, hasta que consiguió que se desplazara a los fiscales Edery y Schiappa Pietra, y entonces solicitó ser desaforado en el Senado para someterse a proceso. Igual resultó imputado.

La defensa de Serjal considero que hubo “un claro direccionamiento del señor Peiti antes de que declare, y que se después se materializa en sus declaraciones”, cuando dijo que le dio 200 mil dólares al senador de San Lorenzo para una campaña política. Creen que Ortigala articuló la estrategia entre Edery y el capitalista de juego clandestino. Y prometieron probarlo.

Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese aceptó las declaraciones de Socca y Moreno y de las fiscales santafesinas María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, quienes tienen la causa contra Edery, pero desestimaron el planteo de incorporar la extracción forense de los teléfonos de Ortigala. Ese material es considerado indispensable por la defensa de Serjal, para probar su teoría del caso acerca del presunto “direccionamiento” de su declaración como arrepentido.

La propia Fabbro calificó como “fundamental” los dos testimonios “que admitieron los hechos en coincidencia con la teoría del caso fiscal que hoy se trae a debate” y que derivaron en las condenas en procedimientos abreviados de los “arrepentidos” Peiti y Ponce Asahad.