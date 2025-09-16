El proyecto del Centro Educativo Jerárquicos de Santa Fe consiste en desconectar a los estudiantes de 1° a 5° de las pantallas, para conectarlos con las clases, con los docentes y sus propios compañeros. La prueba se implementó hace dos años pero ahora se conoció la evaluación. Sólo el 26,4 % de los alumnos respondió que estuvo de acuerdo con la medida, es decir, que el 73,5 % estuvo en parcial o total desacuerdo, entre sus justificativos, decían percibir al celular como una “herramienta valiosa para el aprendizaje” y que su restricción “dificulta la realización de tareas”. Pero casi el 72 % admitió que por la medida mejoró su concentración en clases y su rendimiento escolar, además creció la relación entre compañeros.
