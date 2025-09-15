Se abrió la convocatoria a la undécima edición del Concurso de Cuentos Haroldo Conti, uno de los certámenes literarios más emblemáticos de la provincia. La propuesta coincide este año con una fecha especial: el centenario del nacimiento del narrador Haroldo Conti, nacido en Chacabuco en 1925 y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar argentina.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 5 de noviembre de 2025, está dirigida a narradoras y narradores bonaerenses mayores de 16 años, y podrán participar quienes hayan nacido en la provincia o residan en ella desde hace al menos cinco años. La inscripción es libre y gratuita, y cada participante podrá presentar un único relato de temática libre siempre que sea original, inédito y no haya sido premiado ni esté pendiente de fallo en otro concurso.

El jurado de esta edición estará conformado por tres reconocidas figuras de la narrativa argentina contemporánea: Liliana Heker, autora clave de la literatura nacional; Tomás Downey, cuentista de proyección internacional; y Magalí Etchebarne, narradora y editora con una destacada trayectoria. Su selección garantizará, como en cada edición, una mirada plural sobre las producciones enviadas desde los distintos municipios bonaerenses.

Los premios consisten en $800.000 para el primer lugar, $600.000 para el segundo y $400.000 para el tercero, además de la publicación colectiva de las obras ganadoras en Ediciones Bonaerenses, el sello editorial del Instituto Cultural. Este aspecto refuerza uno de los ejes del certamen: ofrecer a las y los autores la posibilidad de ver su trabajo publicado y circular en un catálogo oficial que busca fortalecer la producción literaria local.

Desde su creación hace más de veinte años, el Concurso Haroldo Conti ha funcionado como un espacio de encuentro y proyección para los escritores y escritoras de los 135 municipios bonaerenses. Año tras año, el certamen reúne relatos que dialogan con realidades muy diversas e imaginarios y tradiciones de la provincia, consolidándose como una plataforma que da voz a narradores emergentes y proyección a los más experimentados.

El homenaje implícito en el nombre del concurso se vuelve especialmente significativo en esta edición. Conti, autor de novelas como Sudeste y Mascaró, el cazador americano, y de numerosos cuentos, fue un referente de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX. Su desaparición forzada en 1976 lo convirtió también en símbolo de la persecución cultural de la dictadura. A cien años de su nacimiento, el certamen no solo reconoce su legado literario, sino también su compromiso con la memoria y la palabra escrita.

Quienes deseen participar pueden consultar las bases y condiciones en la web del Instituto Cultural de la Provincia. Con esta nueva edición, el concurso reafirma su doble propósito: rendir homenaje a Conti y seguir impulsando a las y los escritores bonaerenses a poner en circulación nuevas voces, relatos y miradas sobre el territorio.