El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó una convocatoria a los ciudadanos bonaerenses a manifestarse en contra de los vetos que el presidente Javier Milei contra las leyes de emergencia pediátrica, de financiamiento universitario y de distribución automática de los Aportes del Tesoro nacional (ATN). Horas antes del debate en un nuevo debate en el Congreso, La Plata volvió a confrontar con la Casa Rosada, reforzando el reclamo por los fondos en la previa de la presentación del Presupuesto.

Si bien no se confirmó si el gobernador Axel Kicillof estará presente en la movilización prevista para este 17, sí lo hará parte de su gabinete. Este lunes, en el marco de las habituales conferencias de prensa que brinda el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se hizo un repaso especial por el alcance de esos tres vetos. “El Presidente fue elegido por el pueblo, tiene que respetar la Constitución”, sentenció el funcionario.

“Quizás él se piensa que es un emperador o un pequeño dictador, pero no lo es. Es un presidente constitucional, tiene que respetar las leyes del Congreso, tiene que respetar lo que establecen en su mayoría, los diputados, los senadores, lo que le está reclamando la opinión pública”, sentenció Bianco, quien reclamó que “tiene que escuchar lo que ha dicho el domingo pasado el pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque no deja de ser un plebiscito también esto sobre las políticas del gobierno nacional”.

“Le queremos dar apoyo no solo a los diputados nacionales por la provincia, sino al conjunto de los diputados para que este miércoles puedan revalidar la vigencia de estas tres leyes”, señaló el ministro.

Menos plata para la provincia

En la conferencia también estuvieron presentes los ministros de Economía y de Salud, Pablo López y Nicolás Kreplak, y el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar. Los tres dieron cuenta del alcance de la situación en materia financiera, de salud y de educación superior, que se agrava con la anulación de esas normativas.

“El veto del Gobierno nacional a la ley que determinaba la distribución automática de los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) es de una enorme gravedad porque ataca al federalismo y a la autonomía de las provincias”, sentenció López, quien valoró que el proyecto “surgió del consenso histórico entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad y fue sancionado por mayoría en el Congreso Nacional”.

Para el funcionario, el veto tiene “una enorme gravedad para el federalismo” dado que las provincias se encuentran “ante una situación muy acuciante” y que perdieron por la caída de recaudación producto de las políticas nacionales y por los recursos que el gobierno nacional no está distribuyendo entre las provincias. “Las provincias hemos perdido cerca de 25 billones de pesos, esto es prácticamente 5 meses de coparticipación a todas las provincias”, sumó.

“Las provincias estamos sufriendo y padeciendo por la paralización de obras del gobierno nacional en todo el territorio de la provincia y por el retiro del gobierno nacional de diferentes funciones que implica que nosotros, las provincias, tengamos que hacernos cargos de más funciones e para atender a la población de todo el territorio”, dijo.

Por su parte, el ministro Kreplak, sostuvo que “el deterioro que está sufriendo el Hospital Garrahan en este tiempo va a tomar muchos años de trabajo y de esfuerzo para poder ser revertido” dado que para el mantenimiento “de un sistema de salud que acompañe y cuide las necesidades de nuestra población, es necesario que los legisladores vuelvan a sancionar la ley de Emergencia Pediátrica y que toda la comunidad sanitaria acompañe el reclamo de las y los trabajadores”.

“El parlamento hace leyes y nos hemos acostumbrado a esta muy lamentable idea de que cada ley luego tiene que tener dos terceras partes para poder defenderla porque van a ser todas vetadas. Incluso leyes que de ninguna manera afectan la sostenibilidad de ningún sistema económico porque no se parecen ni a mediodía de bicicleta financiera de los que vemos estos últimos días”, lanzó. A ello sumó que “no tiene ningún impacto real en la economía, es más ideológico, pero la ley que se había sancionado bajo el nombre de ley emergencia pediátrica tiene varios puntos. Algo muy central y emblemático es el hospital Garrahan”.

A su turno, Villar enfatizó en relación a la ley de financiamiento universitario que el Gobierno nacional vetó y sostuvo que la misma “intentaba llevar soluciones ante la situación crítica que viven las universidades en cuanto a su correcto funcionamiento, los salarios de sus trabajadores y el sistema de becas que otorga a los estudiantes” por eso convocó “a todos a participar el próximo miércoles de la marcha en rechazo a este veto en distintos puntos del país: la sociedad argentina va a demostrar que sigue defendiendo la educación pública”.

En consonancia con lo dicho en la conferencia, la vicegobernadora Verónica Magario se manifestó desde las redes sociales y aseguró que "el veto de Milei a la Ley de distribución de ATN es un ataque al federalismo y a la Constitución". "Mediante esta ley, el Tesoro debía transferir de manera automática los recursos para las provincias. Actualmente, el Gobierno nacional nos debe a las provincias 1.3 billones de pesos destinados a solventar situaciones de emergencia", explicó la titular del Senado provincial.

Magario inisistió en la idea que advierte que el gobierno libertario está "sosteniendo un superávit fiscal con el dinero de las provincias y también con el de la educación y la salud".

"El veto a la ley de financiamiento universitario responde a motivos ideológicos y políticos: rechazan que los docentes universitarios recompongan el 40% de su salario y ponen en peligro el futuro de los jóvenes y del país", escribió en X y continuó con el ejempo del Hospital Garrahan. "Están destruyendo el sistema de salud pública que luego costará muchísimo volver a construir. Hoy hay miles de niños y familias desamparados y un personal de salud abatido que trabaja incansablemente por sus pacientes", afirmó.

"Esperamos que el Congreso Nacional dé una respuesta ejemplar y urgente a esta situación que está atravesando el país. Las y los argentinos no podemos seguir sosteniendo una crisis económica a costa del sufrimiento del pueblo", sentenció la vicegobernadora.