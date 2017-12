En una visita a Bahía Blanca, cuando todavía era el jefe de Gobierno porteño pero ya se proyectaba como candidato a presidente, Mauricio Macri aseguró confiadísimo que bajar la inflación era una cosa fácil, que en su mandato no iba a haber inflación porque eso era “la demostración de tu incapacidad para gobernar”. Ayer, en una conferencia conjunta del jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Hacienda y Finanzas, Dujovne y Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, dejaron en evidencia que el Gobierno aún no encontró la fórmula para bajar la inflación y corrieron las metas al día siguiente de aprobado el Presupuesto 2018.

“¡Nooo! Qué va a ser difícil…”, fue la repuesta de Macri, cuando le preguntaron si era difícil bajar la inflación. “La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío”, enfatizó su respuesta, confiadísimo. “Se logra administrando bien la plata”, remató Macri, que aún no le encontró la vuelta.