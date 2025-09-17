Los hinchas de Newell's ocuparán esta tarde en el estadio Unico La Pedrera la popular norte y la platea oeste. En el estadio se venderán entradas, según disponibilidad, de 11 a 17 en boleterías. Las populares tienen un valor de 35 mil pesos y las plateas 60 mil. Ayer a la madrugada salieron de la ciudad 20 micros con hinchas leprosos. Para los simpatizantes que viajen en forma particular la policía de San Luis solicitó trasladarse hasta Rufino por Ruta 33 y luego tomar Ruta 7 para acceder a San Luis por Justo Daract. Desde allí, este mediodía, la policía los custodiará hasta el estadio de Villa Mercedes. De este manera se evitará el cruce con hinchas de Belgrano.