Los rostros de María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Daniel Racero, Horacio Ungaro, María Clara Ciocchini y Francisco López Muntaner, retratados en fotos gigantes, son la guía que conduce la movilización del 49° aniversario de La Noche de los Lápices, una jornada que marcó a fuego a la ciudad de La Plata en los albores de la dictadura cívico militar. La enorme columna de estudiantes secundarios y universitarios le pusieron color, ruido y emoción a la tarde primaveral en la capital bonaerense, que también sirvió como antesala a otra movilización por los derechos estudiantiles, que se llevará adelante frente al Congreso.

"No hay fuerza más transformadora que la que viene de la organización, la memoria y la lucha colectiva de los pibes y pibas. Nosotros siempre vamos a caminar a su lado. Nuestro pueblo ama profundamente la educación pública y la va a defender siempre, como lo hacen hoy los miles de jóvenes que salen a las calles para pelear por sus derechos y por su futuro en estos tiempos tan difíciles", dijo el gobernador Axel Kicillof que marchó junto a otros miles de bonaerenses.

Desde Plaza Olázabal, en la intersección de 7 y 38, partieron las columnas encabezadas por estudiantes secundarios y los sobrevivientes Pablo Díaz y Emilce Moler, a quienes los jóvenes abrazaban y les pedían fotos. La consigna principal fue “Cristina Libre” y así lo hicieron saber los carteles que iban al frente de la enorme concentración, justo entre los rostros de los desaparecidos y la bandera de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que quedó algunos metros más atrás.

“Estamos reconstruyendo con los adolescentes el Nunca Más real. No están solos. Argentina se ha convertido en el segundo país de América Latina con suicidio adolescente, la soledad ha tenido un crecimiento. Tenemos que ir a buscarlos, charlar con ellos en los centros de estudiantes, en las escuelas. Nunca estuvieron solos, en todo caso pudimos equivocarnos en un sectarismo que nos alejó, pero estamos en condiciones de una unidad que nos permita protegerlos. Cuando los chicos me preguntan qué espero de ellos, les digo que me protejan, porque yo estoy acá para protegerlos”, dice Pablo Díaz, que lleva la pechera que reza “Argentina con Cristina”.

La movilización comenzó a andar. “Cuánto les falta para entender que no fue magia, nos conduce una mujer”; “Ya de bebé, en mi casa había una foto de Perón en la cocina”; “Abran paso, llegó la JP”, fueron los cánticos centrales que oficiaron de banda de sonido hasta llegar a 7 y 58, frente a las puertas del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

Funcionarios, dirigentes gremiales, legisladores y candidatos se fueron incorporando. “Lamentablemente, el gobierno nacional tiene en la vicepresidenta una figura que es negacionista; desmembraron todas las políticas de Derechos Humanos y ver a estos chicos comprometidos con esta consigna, por una detención ilegal y proscripción a Cristina, es el mejor homenaje que les podemos hacer a los 30 mil”, dijo a Buenos Aires/12 el candidato a diputado nacional, Horacio Pietragalla. “Lo que no nos puede pasar nunca más es olvidarnos de la lucha de nuestros viejos. Si Néstor pudo hacer carne las reparaciones en Derechos Humanos, es porque también pudo dar respuesta a las necesidades que la sociedad tenía”, sumó.

Pietragalla se puso al frente de la movilización junto con el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense y también hijo de desaparecidos, Matías Moreno. Pocos metros después se sumaron la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; los diputados Ariel Archanco y Fernanda Díaz y, al llegar a la intersección de 7 y 50 se plegaron a la caminata la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el diputado Facundo Tignanelli y su par Maite Alvado. La jefa comunal y diputada electa se estrechó en un abrazo con Pablo Díaz y juntos avanzaron al frente de la columna, al tiempo que alentaba a los jóvenes a cantar con más fuerza.

En esa misma intersección, pero del otro lado de la marcha, sobre la plaza San Martín, llegó el gobernador, a quien esperaban la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y su par de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; además del asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, los sindicalistas Roberto Baradel y Oscar de Isasi y la diputada Lucía Iáñez.

Kicillof bajó del auto y lo recibió una avalancha de jóvenes que querían una foto con él. Solo pudo hacer unos metros en medio de la multitud, que se descontroló entre fotógrafos y funcionarios que lo llamaban. “Axel te saludan los soldados de Perón”, cantaron. Luego se abrazó con Díaz y Emilce Moler.

La caminata en adelante se volvió caótica. Grandes y chicos querían una foto con el gobernador. Al llegar a la esquina de 57, donde se encontró con el ministro Gabriel Katopodis, Kicillof y los suyos ingresaron a la Plaza de la Identidad y la Memoria, donde descubrió una placa en homenaje a las y los estudiantes secundarios detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Fue entonces que llegó también el primer candidato de Fuerza Patria para octubre, Jorge Taiana, quien ingresó y se fotografió junto al gobernador y los chicos.

Ahora, la otra marcha

La multitudinaria concentración en La Plata se vivió como la antesala de la mega protesta que tendrá lugar este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de torcer en el Congreso el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso, luego de la movilización, estudiantes enrolados en la Federación Universitaria de La Plata (FULP) partieron hacia las distintas facultades para iniciar una vigilia de cara a la jornada que se prevé será “histórica”.

“Yo tengo mucho miedo de no poder ir a la universidad pública. Mi familia es trabajadora desde siempre, me parece un escándalo lo que está pasando”, dijo desde La Plata, Olivia, una joven estudiante de Tercer año que movilizó junto a su compañera Carmelina. “Poder venir a luchar por nuestras convicciones es una actitud de rebeldía. El futuro depende de que estemos acá”, sumó.

Nahuel, estudiante de Periodismo en la UNLP, confió que estará en la marcha “porque es clave llenar estas instancias de participación, entendiendo que es una de las herramientas que tenemos para defender uno de nuestros derechos”. El joven que llegó desde Tierra del Fuego a la capital bonaerense y forma parte de la agrupación MILES dijo que la situación de los estudiantes es “compleja” no solo por la crisis salarial que golpea a los docentes, sino porque “es complejo sostenernos cuando aumentan alquileres y alimentos, se frenan programas como el Progresar y las becas de la Universidad se ven cada vez más devaluadas por decisión del gobierno nacional”.

Por su parte, Octavio Miloni, Secretario General de la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) marcó a Buenos Aires/12 que “es importante que todos participemos, cada uno con su reivindicación, porque si bien hay un marco que le damos desde la Universidad, cada uno lleva su situación”.

“Esta vez movilizamos con trabajadores del Garrahan, del Estado, del INTA, de la Producción. El salario no alcanza y el destrato irrita, no hay paritarias y ajustes. Por eso tenemos que llenar la plaza para pedirle a los legisladores que tiren el veto del presidente”, agregó, para subrayar que casi el 84 por ciento de los docentes de la UNLP no llegan a cubrir media Canasta Básica, y que para recomponer el salario a niveles de noviembre de 2023, deberían tener un aumento de más del 40 por ciento.