Hasta la coronilla de que productores de tevé malversen la trama original de su adorado show, el longevo The Walking Dead, inspirado en el homónimo cómic de Robert Kirkman, miles de fans han dicho “basta”, solícitamente solicitando la cabeza del culpable del último atropello. Así, el apocalipsis podría llegar prontísimo para Scott Milkhouse Gimple, showrunner de la ficción de muertos vivos, si la cadena AMC se hace eco del pedido de ¡cantidad de personas! de que lo rajen. “Echen a Scott M. Gimple de The Walking Dead”, reza la petición iniciada por un tal Tyler Sigmon, de Indianápolis, en la plataforma Change.org, firmada ya por 80 mil personas, indignadísimas todos por el último episodio emitido de la temporada 8: allí, spoiler alert, un giro inesperado insinuaba el inesperado final de uno de los personajes principales, presente en la tira desde el comienzo, y su precipitada muerte –de serle letal el mordiscón que le propinaron esos glotones zombies– pésimo ha caído al séquito de seguidores del show. “Toda la serie había conducido al personaje de Carl a convertirse en el líder que es su padre, y quizás tomar un día su relevo. El actor Chandler Riggs incluso ha pospuesto sus estudios para poder trabajar en la serie después de que Gimple le prometiera que estaría en el programa durante tres años más”, ofrece el apenado Sigmon, señalando además que “aunque Gimple dijo que la decisión de matar a Carl no responde a cuestiones personales sino a la propia historia, muchos especulan que tal afirmación sería falsa. Carl, después de todo, todavía está vivo en el cómic y ha pasado a desempeñar un papel central en cada conflicto importante del grupo. Muchos creíamos incluso que sería el último sobreviviente...”. Lo cierto es que la suerte del no tan pequeño Carl se corroborará a fines de febrero, cuando retomen las emisiones de la temporada 8. Y aunque no faltan los esperanzados que creen que el adolescente podría ser inmune al mordiscón, la mamá y el papá del actorcillo ya han expresado en redes su malestar por el despido de su muchacho, confirmando lo que tantos temían: que no volverá al programa ¿Que en paz descanse...?