TEATRO

El amor es un bien

Sonia y su tío Iván viven en Carmen de Patagones, un pueblo al sur del país. Tienen un hostel en el que viven y trabajan, y además ensayan para sus recitales. El único huésped se llama Pablo, un médico joven que no sabe hasta cuándo va a quedarse. Con la llegada del padre de Sonia, Alejandro, y su nueva mujer, Elena, la convivencia empieza a incomodar. Cinco vidas a la deriva entre canciones, dulces caseros y fracking; y una pregunta implícita: ¿Pueden hacer otra cosa? ¿Podemos hacer otra cosa del mundo? Regresa en su cuarta temporada esta adaptación del clásico Tío Vania de Chejov, escrita y dirigida por Francisco Lumerman. Con Manuela Amosa, José Escobar, Diego Faturos, Jorge Fernandez Roman y Rosario Varela.

Sábado a las 22.30, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $280.

La terquedad

A partir de febrero regresa la exitosa obra de Rafael Spregelburd, uno de los sucesos teatrales del año, al Cervantes. Anarquismo, fascismo, colectivismo, lenguas regionales y lenguajes utópicos, reforma agraria y lucha de clases atraviesan la compleja arquitectura de la obra, que transcurre durante la Guerra Civil Española, como un espejo que proyecta la llegada de nuestro presente. Se trata del punto cúlmine de su monumental Heptalogía de Hieronymus Bosch, inspirada en “La mesa de los pecados capitales”, pintada por El Bosco a fines del siglo XV.

De jueves a domingo, a las 20, desde el 22 de febrero hasta el 25 de marzo. La preventa online se realiza hasta el 8 de enero, a través del sitio Alternativa Teatral. Entradas: $120, 90 y 60.

MÚSICA

Los magos

Cuenta la leyenda que el quinteto platense El Estrellero nació cuando Juan Irio empezó a buscar músicos con los que grabar el sucesor de El ideal de lo común (2014), su álbum luego de la separación de The Siniestros. Fue en esa búsqueda que a su alrededor comenzaron a juntarse los musicos, y el primero fue Lautaro Barceló, que llegó con las manos llenas de canciones. Revelación del año pasado juego de tocar en el BUE, el flamante segundo disco del grupo supera con creces la primer limitación de Drama (2016), un trabajo partido al medio por los temas de cada uno de sus dos compositores. Los magos es un disco más homogéneo, en el que ese cruce –ya mas natural– mejora cada uno de los temas y el conjunto, en el que en vivo se nota la influencia de la primer guitarra de Alejo Klimavicius (que aporta el tema Gaviotas, que cierra el álbum), los teclados de Juan Latrubesse y la batería de Gregorio Jáuregui. El resultado es un repertorio demoledor, en el que el grupo se escapa de cualquier etiqueta indie para recordar el preciosismo del rock y pop de la época de oro, siempre a caballo de canciones que merecen cantarse y hasta bailarse con ganas.

Fragua

Porteña y docente de canto, Victoria Cedrún a los 15 años ganó un premio de Sadaic, se presento en Cosquín en el 2012 después de ganar el pre-Cosquín y realizó su primer gira europea en 2013. Sucesor del debut Tuyo mi vuelo (2010), dedicado al floklore argentino y latinoamericano, Fragua centra su mirada en el litoral. Acompaña a Cedrún el guitarrista Dipi Kvitko, compositor de cinco temas del disco con letra del entrerriano Juan Penas. Atención con el tanguito despojado, “Amor de febrero”, que abre el trabajo.

ONLINE

Jean Claude Van Johnson

No es la primera vez que la súper estrella belga se pone autoconsciente y se toma a sí mismo a la chacota. En la línea de JCVD, el film del año 2008 que merece una urgente revisión, esta serie producida por Ridley Scott está protagonizada por Van Damme haciendo de... Van Damme. Aunque, claro, con una vuelta de tuerca: cuando no anda filmando coproducciones de acción por el mundo, el actor –bajo el alias de Johnson– realiza encargos para una agencia secreta en la mejor tradición bondiana. Por cierto, ni el mundo ni el cuerpo algo desvencijado del artista marcial son lo que solían ser. Con una herida de amor que no logra cicatrizar, el muchacho se embarca en una compleja y peligrosa misión en Bulgaria con el objetivo de desbaratar una red de narcotráfico. Comedia disparatada con un trabajo fino del absurdo e incontables referencias a la filmografía del protagonista de Timecop y Soldado universal, los seis episodios de media hora ya pueden verse en la plataforma Prime Video de Amazon.

Voyeur

La relación de amor-odio entre la leyenda del reportaje de no ficción Gay Talese y Gerald Foos, el ex dueño de un pequeño motel en Colorado y mirón profesional, excede largamente el clásico vínculo entre fuente y periodista. Foos contactó a Talese a comienzos de la década del 80 con una primicia: mediante una ingeniosa plataforma de observación, su hotel le había permitido investigar los actos más íntimos de miles y miles de pasajeros durante los quince años precedentes. El documental de Myles Kane y Josh Koury –disponible en Netflix– recorre el difícil proceso del libro The Voyeur’s Motel, describiendo al mismo tiempo la delgada línea entre la realidad y la fabulación.

CINE

La ley de la jungla

¿Quién dijo que en materia de comedias francesas todo se reducía a costumbrismo y romances fallidos? El segundo largometraje de Antonin Peretjatko –presente en la competencia Vanguardia y Género del Bafici– mete quinta en los departamentos de la locura y el desenfado desde el minuto uno, cuando un enviado del gobierno galo en la Guayana francesa intenta hacerse oír a los gritos ante una multitud poco atenta. En París, mientras tanto, un pasante del Ministerio de los Estándares recibe la oferta de viajar hasta América del Sur para monitorear el emplazamiento de una pista de ski en medio de la selva. Un siempre despeinado Vincent Macaigne, la franco-india Vimala Pons y el gran Mathieu Amalric protagonizan este disparate que corre a mil kilómetros por hora e incluye comandos terroristas en la jungla, monos ladrones de teléfonos celulares, reuniones del más alto nivel político, escenas de artes marciales en cámara rápida y la más insospechada escena de sexo.

Jeepers Creepers 3

Casi quince años después de la vapuleada secuela del clásico del horror cinematográfico Jeepers Creepers –producido originalmente nada más y nada menos que por Francis Ford Coppola–, el realizador Victor Salva regresa a la historia sangrienta del hombre alado y su combi llena de artilugios mortales. Nada para ponerse demasiado contento, pero los fans del díptico seminal disfrutarán de la batalla final entre los humanos y el extraño ser volador. Entre otras delicias, la película incluye una tensa lucha entre el cazador interpretado por Stan Shaw y la mano amputada pero muy movediza del Creeper y el encuentro entre uno de los personajes del film original con su hijo fallecido.

TV

Globos de Oro

El jueves dará inicio oficialmente la temporada fuerte de premios estadounidenses. Con la tradicional previa dedicada a la alfombra roja, la señal TNT transmitirá la 75° entrega de los Globos de Oro. Con el comediante Seth Meyers como anfitrión de la velada, el evento organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood revelará si la mejor película dramática para sus socios es la nueva de Spielberg, Los archivos del Pentágono (foto), o el romance fantástico La forma del agua (hay otros tres títulos, menos favoritos) y también si la chilena Una mujer fantástica se lleva el galardón a la mejor producción “extranjera”. En el rubro “comedia o musical” hay varias películas notables, incluyendo The Disaster Artist y la ópera prima en solitario de Greta Gerwig, Lady Bird. Por supuesto, también hay rubros televisivos para los fanáticos de las series.

El jueves a las 19, por TNT.

Mascotas en año nuevo

Es sabido que los perros y gatos domésticos se ponen como locos con la pirotecnia y cada año se toma un poco más de conciencia al respecto. Para ayudar a la psicología animal en noches saturadas de sonidos, la señal National Geographic emitirá en los minutos fatales del cambio de año un especial con “música clásica e imágenes relajantes para que ellos también tengan un feliz Año Nuevo”, según afirma la gacetilla de prensa. La idea es dejar a los pobres animales en un cuarto cerrado con el volumen de la televisión fuerte, cuestión de anular la potencia de “los cohetes”. Sonará extraño, pero no parece una mala idea.

Hoy a partir de las 23.50, por National Geographic.