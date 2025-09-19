El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se volvió viral tras una confesión que desarmó sus propias denuncias sobre la universidad pública. Desde hace tiempo, el gobierno venía insinuando que existen “curros” en las casas de estudio y que era necesario auditar. Días atrás, incluso, el propio Álvarez había acusado a rectores y docentes de cobrar sueldos millonarios, con cifras que llegaban a 35 millones de pesos. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente por los supuestos “curros” detectados, su respuesta fue contundente: “No, nunca, curro, curro… no”.

El episodio expuso la contradicción entre el discurso oficial y la evidencia concreta. Álvarez, quien viene denunciando irregularidades en las universidades desde que asumió, terminó admitiendo que jamás encontró pruebas de los supuestos desvíos que él mismo había señalado.

La polémica se profundiza si se tiene en cuenta que el propio historial académico de Álvarez genera dudas sobre su idoneidad: durante su paso por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA no aprobó ninguna materia y ni siquiera logró superar el Ciclo Básico Común.

El caso de Álvarez se enmarca en un patrón más amplio de denuncias sin respaldo. Recientemente, en Capital Humano y ANDIS, se denunciaron supuestas irregularidades y desvíos de fondos que la justicia no comprobó, mientras que las investigaciones más serias apuntan a presuntas coimas de familiares del poder político, como las de la hermana del presidente y Lule Menem.

El episodio revela un problema estructural: el uso de acusaciones públicas como herramienta política, mientras la universidad pública y sus docentes quedan en el centro de un discurso que mezcla alarma y desinformación.

